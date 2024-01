Chodakowska otwarcie o bezdzietności: Nigdy nie obudziłam się z myślą, że chciałabym być mamą

Joanna Stawczyk

Z nana trenerka i bizneswoman nigdy nie aspirowała do roli matki. Rozpętała w sieci dyskusję, gdy otwarcie wyznała, że świadomie wybiera życie bez dzieci. Jej słowa spotkały się z różnorodnymi reakcjami. W najnowszym wywiadzie wróciła do tematu macierzyństwa. "Miałam świadomość, że gdy powiem, że decyduję się na bezdzietność i to mój świadomy wybór, to spotkam się z ostracyzmem" – przyznała Ewa Chodakowska.