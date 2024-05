Różne już nierówności dzieliły Polskę, ale żeby tak dyskryminować obywateli za pomocą biskupich dyspens? Jak się okazuje – możliwe jest i to. W piątek po Bożym Ciele wierni wielu diecezji otrzymali od kościelnych hierarchów możliwość bezgrzesznego raczenia się mięsem. Inni mogą to zrobić, ale pod pewnymi warunkami. Są też takie miejsca na mapie Polski, gdzie dyspensy nie ma w ogóle.

Dyspensa w piątek po Bożym Ciele. Gdzie wolno jeść mieso Fot. Adam Burakowski/East News, Pixabay

Boże Ciało co roku wypada w czwartek, a po czwartku jest piątek... Piątek zaś, jak wiadomo, jest w kościele katolickim dniem, w którym należy zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu pokarmów mięsnych.

W tym akurat przypadku dla wielu osób – także głęboko wierzących – jest to problem szczególnej natury. Świąteczny kalendarz nie kłamie: jak Polska długa i szeroka, miliony osób celebrują właśnie kolejny długi weekend. Zgodnie z niepisaną tradycją jest on obchodzony nad Wisłą w oparach przypiekającej się na grillu karkówki. Lub kiełbasy, co kto woli.

Warszawa lewobrzeżna będzie jeść mięso do woli, prawobrzeżna – pod warunkiem

Idąc z duchem czasu, hierarchowie postanowili uwolnić wiernych od piekących sumienie dylematów, sięgając do instytucji dyspensy. Taką możliwość otrzymali między innymi mieszkańcy Warszawy.

"W piątek 31 maja 2024 w archidiecezji warszawskiej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych". Jak można przeczytać w krótkim komunikacie zamieszczonym przez władze kościelne na stronie internetowej, dyspensy udzielił kardynał Kazimierz Nycz.

Podobną decyzję podjął także ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński. Podobną, ale nie identyczną. W tym bowiem przypadku pojawiły się pewne warunki...

"Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców" – przekazano w oficjalnej informacji.

Są też miejsca, gdzie duchowni nie przygotowali dla wiernych nic specjalnego w związku z długim weekendem. Aby się nie pogubić w tych rozbieżnościach, portal Deon.pl przygotował krótką rozpiskę. W ten sposób powstała jedyna w swoim rodzaju mięsno-religijna mapa kraju...

Gdzie jest bezwarunkowa dyspensa na piątek po Bożym Ciele

Dyspensę bez żadnych dodatkowych warunków wydały władze takich diecezji i archidiecezji, jak:

warszawska

częstochowska

elbląska

ełcka

gliwicka

opolska

toruńska

A co z pozostałymi? W wielu innych diecezjach, przed rozpaleniem grilla dobrze jest się pomodlić. Lub spełnić jakiś dobry uczynek.

Tam mięso w piątek po Bożym Ciele zjesz po odmówieniu modlitwy

O tym, co trzeba zrobić przebywając na terenie diecezji warszawsko-praskiej wspomnieliśmy już wyżej. A jak sytuacja wygląda w innych miejscach kraju? Deon.pl ustalił, że do uzyskania dyspensy niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Archidiecezja gdańska : odmówienie dowolnej modlitwy w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego

Archidiecezja gnieźnieńska : modlitwa w intencji cierpiących oraz przekazanie – w miarę możliwości – jałmużny dla biednych

Diecezja kielecka : podjęcie dzieła miłosierdzia lub innych czynów pokutnych zastępujących sugerowaną w ten dzień wstrzemięźliwość

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska : modlitwa w intencji Ojca Świętego Franciszka, a także praktykowanie uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych

Diecezja lubelska , a także łomżyńska i płocka : inne formy pokuty, a zwłaszcza uczynki miłosierdzia i pobożności

Archidiecezja przemyska : złożenie ofiary na zakony kontemplacyjne lub na misje święte

Diecezja siedlecka : dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego lub zastąpienie wstrzemięźliwość innymi formami pokuty

Archidiecezja warmińska : modlitwa w intencji nowych powołań kapłańskich

Pozostałe diecezje nie przekazały informacji na temat "ulg" dla wiernych w piątek po Bożym Ciele.

Czytaj także: https://natemat.pl/545300,dyspensa-od-biskupa-na-dzien-kobiet-dotyczy-miesa