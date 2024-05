Polscy żołnierze ranni w starciu z migrantami. Dramatyczne sceny na granicy z Białorusią

Piotr Brzózka

D wóch polskich żołnierzy zostało rannych na granicy polsko-białoruskiej. Mundurowi zostali zaatakowani przez grupę nielegalnych migrantów usiłujących przedrzeć się do Polski. Odnieśli obrażenia twarzy. Obaj trafili do szpitala. Jest to kolejny tego typu incydent na wschodnich rubieżach kraju w ostatnich dniach.