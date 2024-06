Donald Tusk zorganizował Dzień Dziecka w ogrodach KPRM. Przyszedł nawet... Robert Lewandowski

Ola Gersz

1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji teren przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamienił się... w Bajkowy Ogród. Otworzył go sam premier Donald Tusk, a do wejścia czekały długie kolejki dzieci ze swoimi opiekunami. Atrakcji nie brakowało, a jedną z nich była wizyta najpopularniejszego polskiego napastnika Roberta Lewandowskiego. Wyjątkowych gości pojawiło się jednak więcej.