Tym razem górale przesadzili. Turystka pokazała, co sprzedano jej na Podhalu

To, że w miejscach mocno turystycznych łatwo zostać oszukanym, wiedzą niemal wszyscy. Takie doświadczenia miała też ostatnio turystka, które odwiedziła Podhale. Kupiła niby regionalny produkt, który wcale nim nie był.

Turystka "oszukana" na Podhalu. Pokazała, co sprzedali jej górale. Fot. Pawel Murzyn/East News

– Już nie pamiętam nawet, ile zapłaciłam. Zachęciła mnie nazwa: "naturalna podhalańska żurawina". Słoik był pięknie oklejony i obwiązany materiałem, wyglądał na ekologiczny. Byłam przekonana, że zakupiłam eko-produkt, regionalny spod Tatr – opowiedziała "Tygodnikowi Podhalańskiemu" turystka.

Turystka nacięła się na "podhalańską" żurawinę

W domu okazało się, że ta żurawina produkowana jest seryjnie przez jedną z polskich firm. Kosztuje ona wówczas około 10 zł i można ją nabyć np. w internecie.

To, że górale od lat są nastawieni na niezły zysk, nie jest dla nikogo tajemnicą. W tym roku szykują się też bardziej niż zwykle na przyjazd zamożnych turystów z krajów arabskich.

"Gazeta Wyborcza" informowała ostatnio, że górale w tym roku inaczej niż zwykle przygotowują się na przyjęcie Arabów jako turystów. W Tatrach pojawiły się bowiem uliczne billboardy, menu w restauracjach i napisy w przestrzeni publicznej w języku arabskim.

Już teraz górale mówią, że mają wiele rezerwacji z krajów Bliskiego Wschodu. – Mamy o 20 proc. więcej rezerwacji z tego kierunku, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a tych rezerwacji ciągle przybywa – powiedział "GW" Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Górale szykują się w tym roku w specjalny sposób na przyjazd Arabów

Górale lubią turystów z takich krajów jak ZEA czy Bahrajnu, gdyż nie oszczędzają oni podczas wakacji. Wybierają drogie dania w restauracjach, korzystają z wszystkich turystycznych atrakcji i robią sporo zakupów. Jeśli chodzi o restauracje, to w wielu miejscach pojawił się napis "halal", który informuje Arabów, że jedzenie i mięso jest przygotowane zgodnie z zasadami islamu.

Dodajmy też, że ceny w polskich górach czy nad morzem wydają się być w ostatnich latach trochę wygórowane, warto zatem rozważyć wyjazd za granicę. Nadal są przecież kraje, które za podobne pieniądze zapewnią nam dobry standard oraz pewną pogodę.

I tak nieco ponad trzy tysiące złotych wystarczy, aby spędzić na przykład wakacje w Albanii, która może być prawdziwym hitem tegorocznych wakacji. Ze względu na piękne i piaszczyste plaże, niektórzy nazywają ją "Malediwami Europy". Dla innych to po prostu tańsza alternatywa dla Chorwacji.

Jak wyglądają ceny biletów? Na początku lipca bilety do Tirany dostępne są w cenie ok. 450-550 zł. Lot zaczynamy w Warszawie, Krakowie lub Katowicach. Przy wyjeździe dla dwóch osób daje to kwotę ok. 900-1100 zł. Noclegi dla dwóch osób przy plaży w miejscowości Durres (oddalona o ok. 40 km od Tirany) bez trudu znajdziecie za 1200 zł. Za pozostałe 1550 zł bez trudu wykupicie bilet na przejazd z Tirany do Durres, a także obiady na cały tydzień. Resztę szczegółów takiego wyjazdu opisaliśmy w tym tekście.