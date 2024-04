Nie od dziś mówi się, że wakacje w Polsce nie są już tanie. Niektórzy twierdzą nawet, że korzystniej jest wyjechać za granicę, niż spędzać urlop w Polsce. Postanowiliśmy wziąć pod lupę kilka popularnych europejskich krajów i porównać ceny w tamtejszych kurortach z tymi w Polsce.

Cztery kraje, w których wakacje będą tańsze niż nad Bałtykiem. Na czele są "Malediwy Europy" Fot. Laurentiu Morariu/Unsplash

Ile kosztuje urlop nad Bałtykiem? Wyliczenie średniej nie jest łatwe, ponieważ w różnych miejscowościach ceny znacząco się od siebie różnią. Pod uwagę trzeba wziąć również dojazd i wyżywienie. Dlatego przygotowując analizę, wzięliśmy pod uwagę jedno z najpopularniejszych miast – Kołobrzeg.

Za sześć nocy trzeba tam zapłacić ok. 2300 zł za dwie osoby. Do tego obiady – załóżmy, że cena od osoby to 50 zł, czyli przy sześciu posiłkach dla dwóch osób mamy kolejne 600 zł. Dojazd pociągiem z Warszawy to wydatek na poziomie ok. 100 zł od osoby w jedną stronę.

Biorąc pod uwagę powyższe ceny, przyjmijmy, że tygodniowy urlop w Kołobrzegu w wakacje w 2024 roku będzie kosztował ok. 3300 zł. Czy w podobnej lub niższej cenie da się spędzić urlop za granicą?

"Malediwy Europy" tańsze niż urlop nad Bałtykiem

Okazuje się, że 3300 zł to wystarczający budżet, żeby spędzić wakacje w Albanii, która może być prawdziwym hitem tegorocznych wakacji. Ze względu na piękne i piaszczyste plaże, niektórzy nazywają ją "Malediwami Europy". Dla innych to po prostu tańsza alternatywa dla Chorwacji.

Zacznijmy od przeglądu lotów. Na początku lipca bilety do Tirany dostępne są w cenie ok. 450-550 zł. Lot zaczynamy w Warszawie, Krakowie lub Katowicach. Przy wyjeździe dla dwóch osób daje to kwotę ok. 900-1100 zł. Noclegi dla dwóch osób przy plaży w miejscowości Durres (oddalona o ok. 40 km od Tirany) bez trudu znajdziecie za 1200 zł. Za pozostałe 1550 zł bez trudu wykupicie bilet na przejazd z Tirany do Durres, a także obiady na cały tydzień.

Mając budżet na poziomie 3300 zł, możecie pokusić się również o wynajem noclegu ze śniadaniami. Ceny zaczynają się wówczas od ok. 1700-2000 zł za dwie osoby. Wówczas budżet na obiady jest niestety mniejszy, ale nie ponosimy wydatków związanych z pierwszym posiłkiem w ciągu dnia.

Czarnogóra tańsza od wakacji w Polsce

Pozostając na Bałkanach, podczas planowania wakacji warto wziąć pod uwagę Czarnogórę. Na lipiec i sierpień jest wiele połączeń np. z Krakowa do Podgoricy w cenie 550-600 zł od osoby. Następnie za kilkadziesiąt złotych od osoby w jedną stronę można kupić bilet do Budvy.

Na miejscu bez trudu znajdziecie tani nocleg z prywatną łazienką w odległości ok. 500-850 metrów od plaży. Ceny zaczynają się tam od 1200 zł za parę. W sumie daje to ok. 2400 zł. Na wyżywienie pozostaje 900 zł. Jak czytamy w internetowych przewodnikach, za obiad w restauracji dla "lokalsów" trzeba zapłacić minimum 7 euro, czyli ok. 30 zł.

Turcja w cenie zbliżonej do Bałtyku

Jeżeli jesteście w gronie tych, którzy nie lubią polować na tańsze bilety i szukać noclegów w przystępnych cenach, możecie skorzystać z oferty biura podróży. Wakacje all inclusive w cenie ok. 3 tys. zł za dwie osoby są nierealne albo bardzo mało prawdopodobne. Ale jeżeli zdecydujecie się na rezerwację oferty tylko ze śniadaniami lub bez wyżywienia, wówczas w zakresie waszego budżetu jest Turcja.

Tygodniowy wyjazd dla dwóch osób można zarezerwować za ok. 3,5-4 tys. zł. W większości będą to oferty ze śniadaniami w hotelach w Marmaris nad Morzem Egejskim, lub Alanyi nad Morzem Śródziemnym. Dodatkowo w cenie macie gwarancję słonecznej pogody i ciepłego morza. Nad Bałtykiem może być o to trudno.

Za 3 tys. złotych możecie spędzić wakacje w Bułgarii

Kolejnym krajem, w którym wakacje mogą być tańsze niż w Polsce, jest Bułgaria. Wielu osobom nadal kojarzy się ona z czasami PRL-u, ale podobnie jak u nas, od lat 70. minionego wieku wiele się tam zmieniło.

Tygodniowy urlop z przelotami, śniadaniami i noclegami w trzygwiazdkowym hotelu można zarezerwować już za 3-3,2 tys. zł. Jeżeli zdecydujecie się na przekroczenie budżetu 3,3 tys. zł i zwiększycie go do ok. 4 tys. zł, wówczas bez trudu znajdziecie ofertę z noclegiem w hotelu czterogwiazdkowym. Najczęściej będą to turnusy w Złotych Piaskach.

Taki wyjazd możecie zorganizować również samodzielnie. Loty z Krakowa do Burgas utrzymują się na poziomie ok. 750-800 zł. Ceny noclegów w Złotych Piaskach zaczynają się od 1200 zł za dwie osoby. Natomiast za 1500 zł można zarezerwować pobyt dla dwojga w jednym z hoteli w Słonecznym Brzegu.