Będzie jeszcze goręcej! Netflix pokazał zwiastun drugiej części "Bridgertonów 3"

Penelope Featherington (aka Lady Whistledown) ma kłopoty! Właśnie oświadczył jej się przyjaciel z dzieciństwa, ale przy okazji poprzysiągł położyć kres wpływom naczelnej plotkary londyńskiej socjety. Netflix pochwalił się zwiastunem drugiej części trzeciego sezonu "Bridgertonów". Będzie gorąco i niebezpiecznie!

Pokazano zwiastun drugiej części trzeciego sezonu "Bridgertonów"! Fot. materiał prasowy Netflix

"Bridgertonowie" na podstawie książek Julii Quinn, które były inspirowane m.in. prozą Jane Austen, podbijają serca widzów serwisu Netflix od końca 2020 roku. Od tamtej pory w ofercie platformy pojawiły się aż trzy sezony - pierwszy poświęcony Daphne Bridgerton i Simonowi Bassetowi, drugi - Anthony'emu Bridgertonowi i Kate Sharmie, zaś ostatni - Penelope Featherington i Colinowi Bridgertonowi.

Od 16 maja fani kostiumowej serii mogą znaleźć na Netfliksie pierwszą część trzeciego sezonu, w której ukazano rozkwitający romans między przyjaciółmi z dzieciństwa. W finałowym odcinku Colin oświadcza się Penelope, a ta obawia się, iż jej ukochany odkryje, że jest niesławną plotkarą Lady Whistledown.

Zwiastun drugiej części 3. sezonu "Bridgertonów"

"'Bridgertonowie', romantyczna fantazja, która od czterech lat powoduje wypieki na twarzach widzów, doczekała się trzeciego sezonu. Tym razem Netflix serwuje nam motyw "od przyjaciół po kochanków", czyli związek Penelope Featherington z Colinem Bridgertonem. Granica między tym, co sexy, a kampem zatarła się na dobre. Zapomnijcie o narracyjnej grze wstępnej i przygotujcie się na ciarki żenady" – czytamy w recenzji pierwszej połowy trzeciego sezonu hitu.

Ostatnie odcinku kostiumowej serii, które rozgrywają się w alternatywnych czasach regencji, okazał się największym sukcesem firmy Shondaland (producenta "Bridgertonów"). Losy Penelope i Colina zaliczyły otwarcie równe 45 mln widzów na całym świecie. Nie trzeba mówić, że tytuł znalazł się na szczycie rankingu TOP serialu Netfliksa 78 krajów.

Już w czwartek (13 czerwca) w serwisie wylądują kolejne cztery odcinki (tym razem drugiej połowy) trzeciego sezonu "Bridgertonów". Penelope nie rezygnuje z wypuszczania gazetki pod pseudonimem Lady Whistledown. Niestety wieści o zaręczynach z Colinem sprawią, że Eloise Bridgerton zacznie szantażować swoją dawną przyjaciółkę. W tym samym czasie królowa Charlotte zwiększy zasięg poszukiwań, których celem jest znalezienie i ukaranie anonimowej plotkary.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Nicola Coughlan ("Derry Girls"), Luke Newton ("The Lodge"), Jonathan Bailey ("Wicked"), Simone Ashley ("Sex Education"), Adjoa Andoh ("Wiedźmin"), Ruth Gemmell ("Miłość kibica"), Golda Rosheuvel ("Diuna"), Claudia Jessie ("Dom Anubisa") i Julie Andrews ("Dźwięki muzyki" oraz "Mary Poppins").

Przypomnijmy, że Nicola Coughlan, którą obsadzono w roli Penelope Featherington, ma w swoim kontrakcie rzadki zapis. Zgodnie z nim każda scena seksu była kręcona dwa razy. Skąd wziął się taki pomysł?

Coughan chciała, by jedna wersja była "pikantna", a druga stonowana (ocenzurowana) z myślą o rodzicach irlandzkiej aktorki oraz nastoletnich widzach. – Mam tak w kontrakcie. (...) Ludzie myślą, że żartuję, a to szczera prawda. Wychowałam się w katolickiej rodzinie. My tak nie robimy. Kiedy moja mama po raz pierwszy obejrzała "Bridgertonów", nie wiedziała, że będą aż tak gorący – wyznała gwiazda w rozmowie z SiriusXM Hits1. "Ale teraz uważa, że ​​to fantastyczna i naprawdę zabawna produkcja – skwitowała.

