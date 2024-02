Deadpool i Ariana Grande wkraczają do akcji. Oto wszystkie zwiastuny z Super Bowl 2024

Finał Super Bowl jest dla Amerykanów jednym z najważniejszych dni w roku. To nie tylko okazja do podziwiania zawodników NFL walczących o laury na murawie, ale i do obejrzenia reklam wypchanych po same brzegi znanymi nazwiskami oraz zwiastunów nadchodzących filmów. W tym roku w Las Vegas pokazano m.in. trailer najnowszego Deadpoola oraz kultowego musicalu z Arianą Grande. Oto lista wszystkich zaprezentowanych tytułów.

Lista wszystkich zwiastunów pokazanych na Super Bowl 2024. M.in. "Deadpool & Wolverine" i "Wicked". Fot. kadry z "Deadpool & Wolverine" i "Wicked"

Wszystkie zwiastuny pokazane na Super Bowl 2024 (LISTA)

Deadpool i Wolverine

O trzeciej części "Deadpoola" mówiło się od lat, a wszystko w kontekście powrotu duetu znanego z owianego złą sprawą "X-Men Geneza: Wolverine". W tytule z 2009 roku u boku odtwórcy głównej roli, czyli Hugh Jackmana, wystąpił nie kto inny jak Ryan Reynolds. Kanadyjski aktor zaliczył wówczas nieudaną próbę przeniesienia na duży ekran... Deadpoola.

W nadchodzącym filmie "Deadpool i Wolverine" hollywoodzcy gwiazdorzy znów wystąpią razem (nadmieńmy, że Jackman pojawił się co prawda na chwilę w napisach końcowych "Deadpoola 2", jednak jego rolę z trudem da się nawet nazwać epizodyczną).

Fabuła "Deadpoola i Wolverine'a" zamierza połączyć uniwersum Wade'a Wilsona z Marvel Cinematic Universe odpowiedzialnym za taki hit jak seria "Avengers". W trailerze widzimy, że mężczyzna o pseudonimie Paradox (Matthew Macfadyen z "Sukcesji") oferuje Deadpoolowi możliwość zostania jednym z Avengersów.

W obsadzie filmu, który ma trafić do kin 26 lipca 2024 roku, oprócz Jackmana, Reynoldsa i Macfadyena wystąpią również Emma Corrrin ("The Crown"), Jennifer Garner ("Elektra") i Morena Baccarin ("Homeland"). Za reżyserię odpowiada Shawn Levy ("Noc w muzeum", "Free Guy" i "Projekt Adam").

Królestwo Planety Małp

Akcja filmu sci-fi "Królestwo Planety Małp" rozgrywa 300 lat po wydarzeniach ukazanych w "Wojnie o planetę małp" z 2017 roku. Wieki po tym, jak Ceasar pomógł innym małpom ewoluować i stać się dominującym gatunkiem na Ziemi, ludzie wiodą prymitywne życie w ukryciu.

Przywódca małp, Proximus Caesar, ma zamiar wytępić resztę ludzkości, zaś młody szympans Noa spotyka na swej drodze ludzką dziewczynę imieniem Mae i postanawia jej pomóc.

Na ekranie zobaczymy m.in. odtwórczynię roli Ciri w serialu "Wiedźmin" - Freyę Allan, a także Kevina Duranda ("Legion"), Williama H. Macy'ego ("Shameless") i Owena Teague'a ("Dla Leslie"). Premierę zapowiedziano na 10 maja.

Wicked

Na Super Bowl zaprezentowało kolorowy i magiczny zwiastun kultowego musicalu "Wicked", który jest inspirowany historią Glindy (Dobrej Czarownicy z Południa) i Elfaby (Złej Wiedźmy z Zachodu) z "Czarnoksiężnika z Krainy Oz".

W głównych rolach zobaczymy Cynthię Erivo (nominowaną do Oscara za "Harriet", znaną również m.in. z "Outsidera" i "Genius: Aretha"), która wcieli się w Elfabę, oraz popową piosenkarkę Arianę Grandę. Grande, która wyjawiła, że rola w "Wicked" była jej marzeniem od dziecka, zagra Glindę.

Przypomnijmy, że "Wicked" zadebiutował na Broadwayu w 2003 roku z Idiną Menzel i Kristin Chenoweth w głównej obsadzie. Zdobył trzy nagrody Tony oraz Grammy za ścieżkę dźwiękową i szybko stał się hitem.

Twisters

"Twisters" ma być nowym rozdziałem "Twistera" z Billem Paxtonem i Helen Hunt z 1996 roku. W zwiastunie filmu, który zobaczymy w kinach już 19 lipca, słyszymy słowa: "Mamy bliźnięta". Jak możemy się domyślać, fabuła skupi się na losach łowców tornad, którzy próbują złapać naraz dwa... tornada.

Glen Powell z "Top Gun: Maverick" wciela się tu w samozwańczego i pewnego siebie "pogromcę burz", a Daisy Edgar-Jones z "Normalnych ludzi" w naukowczynię. Na ekranie u ich boku pojawiają się też Anthony Ramos z "Hamiltona i Brandon Perea z "Nie!". Za kamerą "Twisters" stanął reżyser nominowanego do Oscara dramatu "Minari" - Lee Isaac Chung.

Ciche miejsce: Dzień pierwszy

"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" to prequel dwóch poprzednich filmów z serii z Emily Blunt, Johnem Krasinskim i Cillianem Murphym w obsadzie. Jak sugeruje sam tytuł, widzowie zobaczą początek inwazji kosmitów, którzy unicestwiają na swej drodze wszystko, co wydaje dźwięk. Nowością w scenariuszu jest z pewnością skala zjawiska - z mniej zaludnionych przedmieść przenosimy się do tętniącego życiem Nowego Jorku.

W rolach głównych bohaterów prequela obsadzono zdobywczynie Oscara za "Zniewolonego" Lupitę Nyong'o, gwiazdora "Stranger Things" Josepha Quinna, Aleksa Wolffa z horroru "Dziedzictwo. Hereditary", Denisa O'Hare z "American Horror Story" i Djimona Hounsou ("Rebel Moon" i "Krwawy diament"), który w filmie "Ciche miejsca 2" zagrał lidera kolonii ocalałych. Premiera - 27 czerwca.

The Fall Guy

"The Fall Guy" to komedia akcji w reżyserii Davida Leitcha ("Bullet Train"), która jest adaptacją serialu telewizyjnego z lat 80. o tym samym tytule. Cole Seavers to kaskader, którego lata świetlności dawno minęły. Obecnie pracuje na planie filmu, gdzie spotyka gwiazdora, którego był niegdyś dublerem. Gdy aktor znika bez śladu, Colt wyrusza na jego poszukiwanie, by zaimponować swojej byłej dziewczynie i reżyserce, Jody Moreno.

Leitchowi udało się zebrać gwiazdorską obsadę w postaci nominowanego do Oscara za rolę Kena Ryana Goslinga i (również) nominowaną do Oscara za "Oppenheimera" Emily Blunt. Oprócz nich na ekranie goszczą Aaron Taylor-Johnson ("Kick-Ass"), Winston Duke ("To my") i Hannah Waddingham ("Gra o tron"). Tytuł trafi do kin 3 maja.

Monkey Man

"Monkey Man" jest debiutem reżyserskim brytyjskiego aktora Deva Patela ("Slumdog. Milioner z ulicy"). Kid (w tej roli sam reżyser), pracownik działającego w podziemiu klubu walk, postanawia zemścić się na grupie skorumpowanych przywódców, którzy są odpowiedzialni za śmierć jego matki i znęcanie się nad biednymi cywilami.

W obsadzie wyróżniono m.in. Sharlto Copleya ("Dystrykt 9"), Pitobasha ("7 dni, nie więcej"), Vipina Sharmę ("Gwiazdy na ziemi") oraz Sikandara Khera ("Monica, O My Darling"). Kinowa premiera odbędzie się 5 kwietnia.

Istoty fantastyczne (IF)

"IF" (lub "Istoty fantastyczne") snuje opowieść o małej dziewczynce imieniem Bea, która posiada moc widzenia wszystkich porzuconych przez ludzi wyimaginowanych przyjaciół. Dziecko przypadkiem dowiaduje się, że jej sąsiad, którego nazywa "mężczyzną z piętra wyżej", również może pochwalić się taką zdolnością.

Komedię fantasy wyreżyserował John Krasinski ("The Office" i "Ciche miejsce"), a wystąpili w niej Cailey Fleming ("Żywe trupy"), Ryan Reynolds ("Deadpool"), Fiona Shaw (seria "Harry Potter"), "Steve Carell ("The Office"), Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") i Matt Damon ("Oppenheimer"). Premiera - 17 maja.

Kung Fu Panda 4

Po ośmiu latach do kin powróci wielka panda imieniem Po (w tej roli Jack Black). W "Kung Fu Panda 4" główny bohater planuje zostać duchowym przywódcą Doliny Pokoju, więc przed "koronacją" musi znaleźć kogoś, kto zastąpi go w roli Smoczego Wojownika. W międzyczasie na horyzoncie pojawia się zupełnie nowy wróg - Kameleon. Animowany hit zobaczymy na dużym ekranie już 8 marca.

W głowie się nie mieści 2

Od premier pierwszej części "W głowie się nie mieści" minęła prawie dekada. W kontynuacji Riley staje się nastolatką, a to oznacza, że w siedzibie głównej jej umysłu przeprowadzony zostaje remont. Radość, smutek, złość, strach i wstręt witają na swoim pokładzie cztery nowe emocje. Premiera filmu Disneya i Pixara - 14 czerwca.

Gru i Minionki: Pod przykrywką

"Gru i Minionki: Pod przykrywką" to sequel komedii animowanej z 2017 roku. Gru, uwielbiany na całym świecie superzłoczyńca, który stał się agentem ligi zwalczającej przestępców, zostaje zmuszony wraz z rodziną do ucieczki przez zbiegłym więźniem Maximem Le Malem i jego dziewczyną, femme fatale Valentiną. Premiera dzieła produkcji Universal Pictures - 3 lipca.