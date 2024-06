Wokalista Oddziału Zamkniętego chce przeprosin od Dańca. Poszło o koncert w Opolu

Krzysztof Wałecki chce przeprosin od Marcina Dańca. Fot. Lukasz Kalinowski/East News // Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu dobiegł końca. Było to pierwsza odsłona "święta polskiej muzyki" po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych i rewolucji kadrowej w TVP.

1 czerwca na scenie w opolskim Amfiteatrze królował m.in. rock. Ponadto po przerwie wróciły też "SuperJedynki". Jednym z występujących i nagrodzonych zespołów był Oddział Zamknięty.

W czasie wręczenia statuetki jeden z gospodarzy show Marcin Daniec zaliczył wpadkę. Do Krzysztofa Wałeckiego, który od 1995 roku jest wokalistą zespołu, zwrócił się słowami: "Jary, Jary, Jary!". Warto dodać, że Krzysztof Jaryczewski (współzałożyciel i pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), którego z pewnością miał na myśli Daniec, nie występuje z formacją już od prawie trzech dekad.

Wałecki po całym zajściu opublikował post w social mediach. "Cały koncert ogólnie fajny, same znane i dobre zespoły. Niestety coś mnie zabolało. Prowadzący Marcin Daniec po naszym występie miał wręczyć na ręce Wojciecha Pogorzelskiego statuetkę 'SuperJedynki'" – zaczął.

"Na próbie wszystko było ustalone... kto daje, kto odbiera itd. Niestety Pan Marcin Daniec pojawił się ze statuetką i z okrzykami w moją stronę używając kilkakrotnie nazwiska Jaryczewski. Nie wiem, dlaczego to zrobił, ale ja się cofnąłem i wskazałem na Wojtka, głośno informując Pana Dańca, kto ma tę statuetkę odebrać. W rezultacie tak się stało" – dodał.

Muzyk nie krył rozczarowania zachowaniem Dańca. Wspomniał, że wciąż nie usłyszał słowa: "przepraszam".

"Do tej pory nie wiem, co się właściwie wydarzyło, czy to miał być taki dowcip? Czy jakaś fatalna pomyłka? W każdym razie nie lubię braku szacunku dla kogokolwiek, także dla siebie. Daniec jako prezenter powinien znać moje nazwisko a jeśli nie znał, to powinien od razu zwrócić się do Wojtka Pogorzelskiego, a nie do mnie. Stało się inaczej.

Wystartował, stawiając mnie w kłopotliwej sytuacji

, której się nie spodziewałem. Wszystko to stało się na oczach publiczności i widzów w całej Polsce".

Krzysztof Wałecki

fragment oświadczenia