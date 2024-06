Znamy ceny pakietów serwisu Max w Polsce. Najtańsza opcja nie kosztuje nawet 20 zł

Serwis streamingowy Max, który zastąpi platformę HBO Max, trafi lada chwila do Polski. Warner Bros. Discovery przedstawił właśnie ceny trzech dostępnych pakietów. Z jeden z nich nie zapłacimy nawet 20 zł.

Ile kosztuje pakiet podstawowy, standardowy i premium serwisu Max? Fot. materiał prasowy Max

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, HBO Max czeka rebranding, który jest wynikiem połączenia bibliotek HBO Max i Discovery+. W zeszłym roku informowaliśmy o tym, że między Warner Media i Discovery doszło do fuzji. Nowa platforma Max zadebiutuje w Polsce już we wtorek (11 czerwca).

Ile kosztują pakiety platformy Max w Polsce?

Jak podają Wirtualne Media, Max zaproponuje subskrybentom trzy pakiety. Pierwszy (podstawowy) będzie kosztować 19,99 zł miesięcznie (199 zł rocznie) – usługa ta posiada ograniczoną liczbę reklam. Za drugi (standardowy) zapłacimy 29,99 zł miesięcznie (299 zł rocznie) – posiadacze tego pakietu będą oglądać seriale i filmy bez reklam (z możliwością pobrania do 30 tytułów w trybie offline).

Cena trzeciego pakietu (premium) wyniesie 49,99 zł miesięcznie (499 zł rocznie). W ramach tej usługi widzowie będą mogli oglądać tytuły na czterech ekranach jednocześnie w jakości Full HD i 4K (i pobrać do 100 produkcji w trybie offline).

– Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników – oznajmił jakiś czas temu w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Maciej Gozdowski, group vice president odpowiadający za polski streaming w Warner Bros. Discovery.

Jakich premier na Max mogą spodziewać się zatem Polacy? Flagową produkcją, która zagości w ofercie serwisu, będzie m.in. głośny reboot "Harry'ego Pottera". Fani ponownie zobaczą na ekranie przygody młodego czarodzieja, ale tym razem w formie serialu. Twórcy zamierzają rzucić nowe światło na siedem tomów powieści J.K. Rowling.

W Max zobaczymy również drugie sezony hitów "Ród smoka" na podstawie prozy George'a R.R. Martina, a także "The Last of Us", adaptacji kultowej gry o Joelu i Ellie próbujących przetrwać w świecie spustoszonym przez pasożytniczego grzyba Cordycepsa.

Subskrybenci platformy HBO Max już teraz mogą zobaczyć w aplikacji komunikat o tym, "co wydarzy się 11 czerwca". "Twój pakiet, cena, funkcjonalności i daty rozliczeń zostaną automatycznie przeniesione do Max. (...) Twoje dane rozliczeniowe i dane logowania do Max będą takie same jak w HBO Max. (...) Twoje profile, historia oglądania oraz tytuły zapisane w sekcji 'Moja lista' również zostaną przeniesione do Max" – czytamy.

"Aktualni użytkownicy HBO Max zachowają swój wcześniejszy plan subskrypcji, cenę usługi, cechy i funkcjonalności platformy" – podają Wirtualne Media.