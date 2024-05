"Ród smoka" ma być brutalniejszy od "Gry o tron". Wszystko przez jedną scenę

Drugi sezon "Rodu smoka" zbliża się dużymi krokami. Prequel opowiadający o rodzie Targaryenów ma być znacznie brutalniejszy od "Gry o tron". Twórcy zapowiadają scenę, która wywoła ciarki prażenia nawet u największych twardzieli. Będzie gorzej niż w odcinku "Deszcze Castamere"?

Twórcy "Rodu smoka" zapowiadają makabryczną scenę w drugim sezonie serialu. Fot. kadr z serialu "Ród smoka"

Jak pisaliśmy wcześniej, "Rod smoka" to serial oparty na dwutomowej kronice "Ogień i krew" autorstw George'a R.R. Martina. Produkcja HBO Max skupia się na brutalnym wewnętrznym konflikcie w rodzie Targaryenów (zwanym jako "Taniec Smoków"), który wybuchł po śmierci Viserysa I. W centrum sporu znajdują się córka Viserysa, Rhaenyra Targaryen (mająca wcześniej nadzieję na tron), oraz jego druga żona Alicent Hightower, która doprowadziła do koronacji swojego syna Aegona II. Akcja "Rodu smoka" rozgrywa się na 200 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Grze o Tron".

W 2. sezonie "Rodu smoka" zobaczymy brutalną scenę

Konflikt między obozem czarnych (po stronie Targaryenów) a zielonych (po stronie Hightowerów) zaostrza się. W finałowym odcinku pierwszego sezonu widzieliśmy, jak smoczyca Vhagar, którą kieruje Aemond Targaryen, czyli syn Alicent i Viserysa I, zabija Lucerysa, czyli dziecko Rhaenyry.

Najnowsza odsłona rozpocznie się najpewniej od sceny, w której Rhaenyra dowiaduje się o śmierci swojej pociechy, a jej stryj Daemon Targaryen planuje zemstę na wrogach.

W książce "Ogień i krew" George R.R. Martin określił ten odwet mianem "Blood and Cheese".

W kronice autorstwa twórcy "Pieśni Lodu i Ognia" dowiadujemy się, że (SPOILER) po tragicznej śmierci Lucerysa porywczy Daemon wysyła do swojej żony, Rhaenyry, notkę: "Oko za oko, syn za syna. Lucerys będzie pomszczony". W ramach zemsty brat zmarłego króla Viserysa I posyła do Czerwonej Twierdzy (siedziby królów Westeros) zbirów, którzy mają zabić kilkuletniego syna Helaeny Targaryen, siostry Aemonda. Napastnicy ścinają dziecku głowę na oczach jego matki.

W rozmowie z amerykańskim magazynem "Entertainment Weekly" Olivia Cooke -odtwórczyni roli Alicent Hightower - tak zareagowała na pytanie dotyczące niesławnego "Blood & Cheese": "O mój boże".

– Powiedziałabym, że to wciąż "Gra o tron", ale spodziewajcie się najgorszego. Spodziewajcie się najgorszego z możliwych! – zapowiedziała gwiazda serialu.

– To, co nadejdzie, jest dość przerażające. Zobaczymy, co ludzie o tym pomyślą – dodał współtwórca hitu Ryan Condal.

W drugim sezonie zobaczymy prawdziwą zimną wojnę. Każda ze stron niezaprzeczalnie próbuje zdobyć tron dla siebie, bez wdawania się w totalną wojnę ze smokami. Postaci spiskują, wbijają noże w plecy i szpiegują. Ryan Condal o 2. sezonie "Rodu smoka"

Kontynuacja hitu osadzonego w świecie fantasy doczeka się premiery w podobnym czasie, co pierwsza odsłona. Pierwszy odcinek zobaczymy już 17 czerwca 2024 roku.

W obsadzie drugiego sezonu "Rodu smoka" wystąpili Emma D'Arcy ("Poszukiwacze prawdy" i "Wanderlust"), Matt Smith ("Doktor Who" i "The Crown"), Olivia Cooke ("Player One" i "Sound of Metal"), Ewan Mitchell ("Saltburn" i "Świat w ogniu"), Eve Best ("Siostra Jackie" i "Przeznaczenie: Saga Winx"), Rhys Ifans ("Notting Hill" i "Nyad") oraz Tom Glynn-Carney ("Król" i "Dunkierka").

QUIZ: Jak dobrze znasz "Grę o tron"?

Czytaj także: https://natemat.pl/547949,sa-dwa-nowe-zwiastuny-2-sezonu-roda-smoka-kiedy-premiera-hitu-hbo