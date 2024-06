To już oficjalne! "Peaky Blinders" powrócą jako film Netfliksa – oczywiście z Tommym Shelbym

Fani "Peaky Blinders" łączcie się! Netflix oficjalnie ogłosił filmową kontynuację przebojowego serialu "Peaky Blinders". Zdjęcia ruszają już niedługo, a Cillian Murphy nie ukrywa ekscytacji. Laureat Oscara za Oppenheimera powróci w roli ulubionego gangstera widzów.

Cillian Muprhy powróci jako Tommy Shelby w filmie "Preaky Blinders" Fot. Kadr z "Peaky Blinders"

"Peaky Blinders" to bardzo popularny brytyjski serial opowiadający o gangsterskiej rodzinie Shelby z Birmingham. Pierwszy sezon zadebiutował na antenie BBC Two w 2013 roku (potem przeniesiono go na BBC One). Jego twórcą jest Steven Knight, autor scenariusza do takich filmów, jak "Spencer" o księżnej Dianie czy "Sprzymierzeni".

Serial "Peaky Blinders" doczekał się sześciu sezonów i stał się hitem, a przy okazji popkulturowym fenomenem. Gościnnie wystąpili w nim m.in. Tom Hardy, Paddy Considine, Adrien Brody, Anya Taylor-Joy, Sam Claflin czy Stephen Graham. Historyczna produkcja została obsypana wieloma nagrodami, w tym czterema BAFTAMI, m.in. za najlepszy serial dramatyczny w 2018 roku.

Serial zrobił też gwiazdę z Cilliana Murphy'ego, laureata tegorocznego Oscara za "Oppenheimera'. Irlandzki aktor, który wcielał się w charyzmatycznego i nieprzewidywalnego lider gangu Tommy'ego Shelby'ego był nawet w 2023 roku nominowany do BAFT. Olśnił Brytyjską Akademią Filmową swoim występem w finałowym sezonie, który obejrzeliśmy w 2022 roku.

Netflix robi film "Peaky Blinders". Powróci w nim Cillian Murphy jako Tommy Shelby

Mimo że serial się skończył, to nie koniec przygód Shelbych. Powstanie film "Peaky Blinders", o czym mówiono już w 2021 roku. Teraz wszystko jest już jednak oficjalne.

We wtorek Netflix ogłosił, że to on zajmie się produkcją filmowej kontynuacji serialu. W mediach społecznościowych giganta streamingu pojawiło się zdjęcie scenariusza. Napisał go showrunner "Peaky Blinders" Steven Knight, a reżyserem będzie Tom Harper, który pracował już przy reżyserii serialu o rodzinie Shelbych.

Co więcej, w głównej roli powróci Cillian Murphy. "Wydaje się, że Tommy Shelby jeszcze ze mną nie skończył... To bardzo satysfakcjonujące ponownie współpracować ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem przy filmowej wersji 'Peaky Blinders'. Ten film jest dla fanów" – cytuje irlandzkiego gwiazdora Netflix.

Murphy już wcześniej zaznaczał, że chętnie wróci do "Peaky Blinders", jeśli dostanie dobry scenariusz. – Jeśli są jeszcze jakieś historie do opowiedzenia, to chętnie bym to zrobił. Ale to musi być dobre. Steve Knight napisał 36 godzin telewizji i zakończyliśmy to na bardzo wysokim poziomie. Jestem naprawdę dumny z naszego ostatniego sezonu. Więc kontynuacja musiałaby być sensowna i uzasadniona – mówił Cillian Murphy o filmie w brytyjskim "Roling Stone" w zeszłym roku.

Z kolei w lutym zapowiedział w "Irish Star": "Zawsze mówiłem, że jeśli Knight dostarczy świetny scenariusz – a jestem pewny, że dostarczy, bo jest fenomenalnym scenarzystą – to się zjawię. Jeśli chcemy oglądać 50-letniego Tommy'ego Shelby'ego, będę tam. Zróbmy to".

Szczegóły filmu o gangu Shelbych na razie nie są znane, ale Netflix wyjawił, że premiera "wkrótce". Zdjęcia mają ruszyć we wrześniu. Nieoficjalnie mówi się, że fabuła będzie rozgrywać się w czasach drugiej wojny światowej.

Steven Knight już wcześniej zapowiadał, że ma konkretną wizję filmowych "Peaky Blindrs". "Wiem dokładnie, o czym będzie film. I wiem, jakie dwie historie będzie opowiadał. Co zdarzy się później? To będzie zależało od filmu. Ktoś może jednak się pojawić i myślę, że wiem, kto to będzie – mówił tajemniczo w "Empire".

