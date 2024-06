Większość wyborców została w domach... Frekwencja jest gorsza niż 5 lat temu

Adam Nowiński

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym roku uprawnionych do głosowania było aż 32 mln Polek i Polaków. Niestety, większość z nich 9 czerwca nie poszła zagłosować. Jak wynika ze wstępnych danych exit poll, frekwencja w tegorocznych wyborach do PE to 39,7 proc.