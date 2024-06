Hiszpania – ten właśnie kraj odwiedzą najliczniej Polacy wybierający się na zagraniczne wakacje z dziećmi latem 2024 roku. A przynajmniej ci, którzy planują urlop w formule lot plus hotel. Z analizy jednej z platform zajmujących się organizacją tego typu wojaży wynika, że dużym wzięciem cieszą się też Grecja oraz Cypr.

Hiszpania na wakacje z dziećmi. Polacy wybierają też Grecję i Cypr Fot. JOSEP LAGO/AFP/East News

Z danych Europejskiej Komisji Podróży wynika, że 85 procent Polaków wybierających się za granicę w okresie od maja do października, planuje wyjazd dłuższy niż 4 dni. Niemal co druga osoba leci na urlop w towarzystwie rodziny. Dokąd? Postanowili to sprawdzić analitycy platformy podróży eSky.pl, którzy zbadali preferencje klientów rezerwujących wakacje w formule lot plus hotel.

Wyniki nieszczególnie zaskakują. Pierwsze miejsce zajmuje w tym zestawieniu słoneczna Hiszpania (aż 30 procent rezerwacji pomiędzy czerwcem a sierpniem), a w niej kilka konkretnych lokalizacji.

– W tym sezonie najpopularniejsze miasta wśród polskich rodzin to Lloret de Mar, Santa Susanna i Pineda de Mar na Costa Brava, a także Manacor na Majorce i Adeje na Teneryfie — mówi Deniz Rymkiewicz, ekspert eSky.pl

Najtańsza w tym zestawieniu jest Santa Susana, gdzie za wakacyjny pakiet (9-dniowa podróż z przelotem i hotelem) trzeba zapłacić przeciętnie tylko 1130 złotych od osoby (125 zł za noc). Na drugim biegunie lokuje się Adeje (średnio 2290 zł za 6 dni, czyli 383 zł za noc w przeliczeniu na jedną osobę).

Grecja i Cypr walczą o uznanie Polaków

Drugą najpopularniejszą destynacją okazuje się Grecja (18 procent rezerwacji), a mówiąc konkretnie – greckie wyspy Korfu, Rodos, Zakynthos oraz Kreta. Wśród najliczniej odwiedzanych miejscowości, wymienia się Hersonissos i Chania na Krecie. Tam za 6-dniowy wypoczynek jedna osoba zapłaci średnio zaledwie 700 zł (117 zł za dobę). Drożej jest na Korfu – 1260 zł od osoby, czyli 210 zł w przeliczeniu na jedną noc.

Podobnym wzięciem (17 proc.) cieszy się Cypr, w tym miasta położone na zachodzie wyspy, takie jak Pafos, Chlorakas i Peyia. Tu średnie ceny za noc wahają się w przedziale od 223 do 320 złotych.

Kolejne miejsce w tym zestawieniu zajmują Włochy (16 procent), kuszące podróżami do takich miejsc, jak Rzym i Pizza, a także Santa Teresa Di Riva na Sycylii, czy Bari, Bisceglie i Barletta w regionie Apulia.

14 procent użytkowników eSky.pl wybrało w tym roku Maltę, a tam w szczególności miejscowości Qawra, Pembroke, Mellieha i Floriana. Zestawienie zamykają Madera w Portugalii i Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie wakacje spędzi odpowiednio 3 proc. i 2 proc. Polaków rezerwujących podróże za pomocą wspomnianej platformy.

A jednak – Turcja wakacyjnym rajem Polaków

Oczywiście do tego typu zestawień należy podchodzić z pewną rezerwą, pokazują one bowiem jedynie wycinek wakacyjnej rzeczywistości. Wiele zależy od tego, co w rzeczywistości jest badane. W tym przypadku były to wakacje w formule lot plus hotel rezerwowane za pomocą jednej konkretnej platformy.

Kolejne "rankingi" opisują nasze preferencje nieco inaczej. Dla przykładu, jak niedawno pisaliśmy w naTemat, z informacji przekazanych przez Polską Izbę Turystyki wynika, że "wakacyjnym rajem" Polaków jest dziś Turcja, która o palmę pierwszeństwa walczy z Grecją. Wysoko są też Hiszpania i Chorwacja, przy czym ostatni z wymienionych krajów przysparza najwięcej trudności, jeśli chodzi o szacowanie rychu turystycznego. Wiele osób jeździ tam bowiem na własny rachunek samochodem, śpiąc w prywatnych kwaterach.

Z kolei z danych przedstawionych niedawno przez portal Kiwi.com, zajmujący się wyszukiwaniem i rezerwacją tanich biletów lotniczych, najwięcej Polaków ma się wybrać w najbliższym czasie do Hiszpanii, a także do Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji, Norwegii, Francji, USA, Niemiec, Portugalii i Holandii. Tylko niektóre z tych destynacji mają charakter typowo wakacyjny, inne są wybierane między innymi przez osoby latające do pracy lub odwiedzające rodzinę.

