Przez lata mianem turystycznego raju Polaków określano Chorwację. Jak jednak wskazują dane Polskiej Izby Turystyki, w tym roku królować będą inne destynacje. Nie mniej słoneczne, za to często tańsze.

Oto nowy turystyczny raj Polaków. Już nie Chorwacja Fot. Rex Features/East News

Z informacji przekazanych przez Polską Izbę Turystyki radiu RMF FM wynika, że w tym roku wyjazd na wakacje planuje rekordowo duża liczba rodaków. Korzystając z usług biur podróży, na zagraniczny wypoczynek uda się ponad 5 milionów osób, a liczba rezerwacji jest dziś o 15-20 procent wyższa, niż w ubiegłym roku. Do tego należy doliczyć urlopowiczów planujących podróż na własną rękę.

Gdzie się wybieramy? W czołówce wciąż są Chorwacja i Hiszpania, specjaliści wskazują jednak na inne kierunki, dziś cieszące się jeszcze większą popularnością.

– Turcja walczy z Grecją o palmę pierwszeństwa od kilku lat, ale w tej chwili numer jeden to Turcja – powiedział wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Piotr Henicz w rozmowie z RMF FM.

Turcja nowym turystycznym rajem Polaków

Nie od dziś mówi się, że Turcja przyciąga Polaków relatywnie niskimi cenami, a także bogactwem oferty typu all inclusive. Dodatkowymi atutami są: gwarancja upalnej i słonecznej pogody, a także multum pięknych plaż oraz ciekawe zabytki.

Jak pisaliśmy w naTemat, już w ubiegłym roku Turcję odwiedziło ponad milion podróżnych z Polski. Choć dla miłośników aktywnego zwiedzania największą atrakcję może stanowić Stambuł, większość wczasowiczów wybierała przede wszystkim miejscowości leżące w południowej części kraju, na tak zwanej Riwierze Tureckiej takie, jak: Antalya, Alanya, Kemer, czy antyczne Side.

Coraz więcej osób szukało również możliwości odpoczynku nad Morzem Egejskim. Stąd niemałe zainteresowanie wyjazdami do Bodrum w południowo-zachodniej części Turcji.

Chorwacja wciąż popularna, ale dla wielu osób zbyt droga

W opozycji do względnie taniej Turcji, o Chorwacji w ostatnim czasie mówi się między innymi w kontekście wzrostu cen, które często są nieakceptowane nie tylko dla Polaków, ale nawet turystów ze znacznie bogatszych krajów, takich jak Niemcy.

Zaznaczyć jednak w tym miejscu trzeba, że w przypadku tego akurat kraju dane mogą być niepełne i mylące. Do Chorwacji bowiem bardzo wiele osób wybiera się na wakacje indywidualnie, a w dodatku własnym samochodem, na miejscu korzystając nie tylko z hoteli, ale też dziesiątek tysięcy rozsianych na całym wybrzeżu prywatnych kwater.

Oprócz wspomnianych krajów, podczas zbliżających się wakacji Polacy tłumnie odwiedzą także między innymi Egipt. Z mniej oczywistych, ale coraz częściej wybieranych kierunków wymienić można też między choćby leżącą na zachodnim krańcu Europy Portugalię z jej nieziemskimi plażami, a także egzotyczny Zanzibar.

W rankingu podróży lotniczych przewodzi Hiszpania. Na drugim miejscu – Włochy

Zupełnie inne dane dotyczące planowanych podróży Polaków przytacza portal Kiwi.com, zajmujący się wyszukiwaniem i rezerwacją tanich biletów lotniczych. Tu w pierwszej dziesiątce znalazły się kolejno: Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Grecja, Norwegia, Francja, USA, Niemcy, Portugalia i Holandia. Kolejnych dziesięć pozycji zajęły: Dania, Albania, Turcja, Chorwacja, Islandia, Szwecja, Szwajcaria, Cypr, Indonezja i Malta.

Jak łatwo zauważyć, są na tej liście nie tylko kierunki typowo wakacyjne. Do niektórych z wyżej wymienionych krajów Polacy latają do pracy, żeby wspomnieć choćby Wielką Brytanię. Do Niemiec z kolei wiele osób uda się w tym roku, żeby obejrzeć mecze rozgrywanych tam w czerwcu i lipcu mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Choć Turcja w tym zestawieniu nie znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce, Kiwi.com zauważa, że jest to jeden z tych krajów, które zanotowały największy wzrost na przestrzeni ostatniego roku – w tym przypadku jest to aż 25 procent. Jest to zasługą między innymi nowych połączeń z Warszawy i Krakowa.

