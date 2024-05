Potężna zmiana ws. all inclusive w turystycznym raju. Już nie napijesz się, ile tylko zechcesz

redakcja naTemat

K to na wakacje 2024 wybiera się do Hiszpanii, ten zapewne słyszał już o rewolucyjnych wręcz zmianach, jakie w części tego państwa zaszły w sprawie zasad wypoczynku i imprezowania. Okazuje się jednak, że nowe prawo, które ma odstraszyć osoby prezentujące "turystykę niskiej jakości", wpływa nie tylko na to, co dzieje się w barach i klubach, ale też na ofertę all inclusive. I to znacząco!