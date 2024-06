J ednym z głównych bohaterów "Akolity", nowego serialu Disney+ ze świata "Gwiezdnych wojen", jest Lee Jung-jae. To aktor z Korei Południowej, który stał się gwiazdą dzięki roli w głośnym "Squid Game". Okazuje się, że to dzięki hitowi Netfliksa... Lee stał się Jedim. Co więcej, musiał pracować na planie z aż dwoma trenerami wymowy – to jest pierwsza angielskojęzyczna rola.





Został Jedi dzięki... krwawemu "Squid Game". Gwiazdor nowego serialu "Star Wars" był w szoku

Ola Gersz

Jednym z głównych bohaterów "Akolity", nowego serialu Disney+ ze świata "Gwiezdnych wojen", jest Lee Jung-jae. To aktor z Korei Południowej, który stał się gwiazdą dzięki roli w głośnym "Squid Game". Okazuje się, że to dzięki hitowi Netfliksa... Lee stał się Jedim. Co więcej, musiał pracować na planie z aż dwoma trenerami wymowy – to jest pierwsza angielskojęzyczna rola.