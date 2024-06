Na Disney+ wleciał nowy serial ze świata "Star Wars"! Gra w nim gwiazda "Squid Game"

Dwa premierowe odcinki "Akolity" są już dostępne na platformie Disney+. To nowy serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen", którego gwiazdami są Lee Jung-jae ze "Squid Game" oraz Amandla Stenberg, znana m.in. z "Nienawiści, którą dajesz". O czym jest? Ile będzie odcinków? Oto wszystko, co wiemy!

O czym jest "Akolita", nowy serial ze świata "Gwiezdnych wojen"? Fot. Disney+

Uniwersum stworzone przez George'a Lucasa, który zapoczątkował serię "Gwiezdnych wojen" w 1977 roku, wypuszczając do kin "Nową nadzieję", z roku na rok staje się coraz obszerniejsze. Do przepastnego spaceoperowego worka wrzucono w ostatnich latach m.in. seriale "Mandalorian" z Pedrem Pascalem ("The Last of Us"), "Andor" z Diego Luną ("Łotr 1"), a także "Ahsokę" z Rosario Dawson ("Lekomania").

Większość produkcji – z wyjątkiem "Andora" – rozgrywała się w podobnym czasie, czyli kilka, bądź kilkanaście lat po upadku Imperium Galaktycznego. Tym razem Disney wraz z Lucasfilmem cofnął się w czasie do Wielkiej Republiki (ang. High Republic) uważanej za erę pokoju w galaktyce i złoty wiek Zakonu Jedi. To około 200 lat przed wydarzeniami z trylogii prequeli i sagą Skywalkerów.

"Akolita" na Disney+ to nowy serial ze świata "Gwiezdnych wojen". O czym jest "The Acolyte"?

Mowa o serialu "Akolita", którego dwa pierwsze odcinki pojawiły się 5 czerwca na Disney+. Kolejne będą ukazywać się co tydzień. Łącznie będzie ich osiem, a finał zaplanowano na 16 lipca. Akcja rozgrywa się właśnie pod koniec Wysokiej Republiki (cały wiek przed "Mrocznym widmem" z 1999 roku). To pierwsza produkcja serialowa, która poruszy wątek tamtej ery.

"'Akolita' to serial, który z pewnością przyciągnie uwagę fanów "Gwiezdnych wojen", opowiadając pełną tajemnic i mrocznych sekretów historię. Tutaj każdy krok może zwiastować coraz większe zagrożenia, a każda odpowiedź rodzi kolejne pytania" – brzmi opis nowej produkcji ze świata "Gwiezdnych wojen".

O czym jest "Akolita"? Śledztwo w sprawie szokującej zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce z jego przeszłości (Amandla Stenberg). W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają oni mroczną ścieżką, a złowrogie siły sprawiają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje.

Leslye Headland stworzyła "Akolitę" w kultowym uniwersum "Gwiezdnych wojen" stworzonym przez George'a Lucasa. Headland pełni również funkcję producentki wykonawczej, a partnerują jej Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King oraz Jason Micallef.

Obsada serialu "Akolita" naprawdę robi wrażenie. Oprócz Lee Jung-jae ("Squid Game") i Amandli Stenberg ("Nienawiść, którą dajesz"), w serialu występują: Manny Jacinto ("Dobre miejsce"), Dafne Keen ("Logan: Wolverine"), Charlie Barnett ("Russian Doll"), Jodie Turner-Smith ("Anne Boleyn"), Rebecca Henderson ("Russian Doll"), Dean-Charles Chapman ("Gra o tron"), Joonas Suotamo (Chewbacca w trzech ostatnich filmach z serii Gwiezdne wojny" oraz "Han Solo: Gwiezdne wojny – historie) oraz gwiazda serii "Matrix" Carrie-Anne Moss.

Muzykę do "Akolity" skomponował nagradzany kompozytor Michael Abels, znany z pracy przy takich tytułach jak: "Uciekaj!" i "To my". "Fani Johna Williamsa, twórcy ścieżki dźwiękowej z oryginalnej sagi, mogą spodziewać się unikalnego brzmienia, które wprowadzi widzów w niezapomniany klimat, idealnie oddający atmosferę mrocznej strony 'Gwiezdnych wojen'" – zapowiada Disney+.