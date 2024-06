Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie do narodu. Fot. Kancelaria Prezydenta

– W najbliższą niedzielę 9 czerwca ponownie wybierzemy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. O tym, że to niezwykle ważne wybory, przekonujemy się każdego dnia. Pakt migracyjny czy Zielony Ład budzą obecnie olbrzymie emocje społeczne. Konsekwencje podejmowanych w Europarlamencie decyzji dotykają Polski, każdego z nas i będą dotykać jeszcze mocniej w przyszłości – stwierdziła głowa państwa.

Andrzej Duda podkreślił, że w najbliższą niedzielę wyborcy udadzą się do urn, aby wybrać ludzi odpowiedzialnych za "najważniejsze decyzje dla Polski i całej Europy". Następnie prezydent uderzył w tony popularne w środowiskach, które odrzucają ideę pogłębienia integracji europejskiej:

Europa znajduje się w kluczowym historycznym momencie. To najbliższe lata zdecydują, w jakim kierunku będzie podążać cała Unia Europejska. Czy będzie to, jak chcieli ojcowie założyciele Wspólnoty, Europa ojczyzn, która szanuje historię, kulturę, tradycję i tożsamość poszczególnych państw członkowskich, czy też będzie to scentralizowane europejskie państwo, jak chcieliby tego brukselscy biurokraci, gdzie unijne traktaty będą zmieniane przez wielkich, a wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji ograniczany.

Andrzej Duda

prezydent RP w orędziu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego