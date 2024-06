W piątek (7 czerwca) polskie media obiegła wiadomość o możliwym rozstaniu Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Para wzięła ślub w 2008 roku i doczekała się córki Kaliny, która ma obecnie 15 lat. Nastolatka uwielbia taniec i występuje w musicalach.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mają 15-letnią córkę Fot. ADAM JANKOWSKI / REPORTER

Czy Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz się rozstali?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są parą od ponad dwóch dekad. Małżeństwo rzadko wypowiadało się publicznie o swoim związku. Aktorka często współpracowała z mężem przy przedstawieniach wystawianych na deskach Studia Buffo, w którym Józefowicz pełni funkcję dyrektora artystycznego.

Pogłoski o rozstaniu Urbańskiej i Józefowicza pojawiały się w mediach co jakiś czas. Aktorka reagowała na te doniesienia z przymrużeniem oka. – Co roku jestem rozwodzona. Mój mąż ma przegląd mediów, więc mnie o tym informuje: "Nic mi nie mówiłaś, Natasza, że coś tu się dzieje – mówiła kilka tygodni temu.

Jak ustalił Pudelek, podczas ostatniej sztuki w Teatrze Studio Buffo Józefowicz miał wyznać, że jego małżeństwo dobiegło końca.

– Janusz Józefowicz zaprosił na scenę jednego z widzów. Podczas rozmowy z jego ust padły słowa, że razem z obecnym na scenie Januszem Stokłosą tworzą jeden z najdłuższych związków w polskim show-biznesie. Mężczyzna zwrócił mu uwagę, że przecież jest związany z Nataszą Urbańską, na co usłyszał w odpowiedzi: "Nie, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni". Powiedział to z pełną powagą, czym wzbudził konsternację wśród zgromadzonych – donosił informator portalu plotkarskiego.

W rozmowie z serwisem Urbańska nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła. Skomentowała krótko: "Mój mąż jeszcze nie widział teledysku, a już nas rozwodzi i po raz pierwszy nie zrobiły tego media".

Kalina Józefowicz ma już 15 lat

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mają razem córkę Kalinę, która urodziła się w grudniu 2008 roku. Dziś pociecha gwiazd ma 15 lat i podobnie jak rodzice interesuje się muzyką oraz występowaniem na scenie. W mediach społecznościowych jest bardzo aktywna - w styczniu bieżącego roku pochwaliła się zdjęciami z musicalu "Metro", w którym zagrała.

Jej mama zasiadała niedawno w fotelu jurorskim ostatniej edycji programu dla dzieci "The Voice Kids". Za kulisami muzycznego show Urbańska opowiedziała o swojej relacji z dzieckiem.

Cleo, inna jurorka, spytała się koleżanki po fachu, jaką jest matką dla Kaliny. – Moja Kalina to jest taki mały Józefowicz. Ja mam dużego Józefowicza i małego. I teraz spróbuj się w tym odnaleźć. To jest chyba dobra odpowiedź na to pytanie – mówiła gwiazda filmów "1920 Bitwa Warszawska" i "365 dni".

Dodajmy, że historia Józefowicza i Urbańskiej zaczęła się wiele lat temu. Poznali się w teatrze. Ona była wówczas nastolatką, jest bowiem młodsza od reżysera o 18 lat. To jednak nie przeszkodziło im, aby w przyszłości stworzyć rodzinę. Pobrali się 16 sierpnia 2008 roku, a uroczystość odbyła się w gronie najbliższych, bez fleszy paparazzi w ich XIX-wiecznym dworku.

