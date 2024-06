Jennifer Lopez odwołała trasę koncertową. Media spekulują o rozstaniu z Benem Affleckiem

Jennifer Lopez właśnie odwołała letnią trasę koncertową. Ostatnio media coraz częściej donoszą o domniemanym kryzysie w jej małżeństwie z Benem Affleckiem. Według niektórych pogłosek para gwiazd miała się rozstać. Informator portalu In Touch Weekly twierdzi, że artystka ma "złamane serce".

Jennifer Lopez odwołuje trasę koncertową. W tle plotki o kryzysie w związku z Benem Affleckiem. Fot. Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Związek Jennifer Lopez i Bena Afflecka od początku budzi emocje wśród internautów. Po prawie 20 latach od pierwszego rozstania para stanęła na ślubnym kobiercu. Piosenkarka i aktor powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas kameralnej ceremonii zorganizowanej 16 lipca 2022 roku w białej kapliczce w Las Vegas.

Po niecałych dwóch latach od ślubu zagraniczne tabloidy zaczęły donosić o poważnym kryzysie w małżeństwie gwiazd. Wraz z nasileniem się nieoficjalnych doniesień o rozstaniu Jennifer Lopez odwołała planowaną na lato trasę koncertową.

Jennifer Lopez odwołuje trasę koncertową. W tle plotki o rozstaniu z Benem Affleckiem

Letnia trasa koncertowa po Ameryce Północnej miała być pierwszym takim wydarzeniem w karierze Lopez od ostatnich pięciu lat. Gwiazda odwołała planowane imprezy na kilka tygodni przed jej rozpoczęciem. "Przedstawiciele Live Nation ogłosili dziś, że trasa 'This is me... Live' zostanie odwołana. Jennifer bierze wolne, by spędzić czas z dziećmi, rodziną i bliskimi przyjaciółmi" – napisano w biuletynie dla fanów "On The JLo".

"Jestem załamana i zdruzgotana tym, że was zawiodłam. Wiedzcie, że nie zrobiłabym tego, gdybym nie uważała, że jest to absolutnie konieczne" – stwierdziła Lopez w osobnym oświadczeniu zaadresowanym do fanów.

Od kilku tygodni amerykańskie media rozpisują się na temat potencjalnego rozwodu Lopez i Afflecka. "Jej serce jest złamane i ledwo je. (...) Spanikowana dzwoniła w środku nocy do menadżerów, by dowiedzieć się, jak publicznie poradzić sobie z tą całą sytuacją" – podało źródło In Touch Weekly.

Portal przekazał również, że ze względu na dzieci gwiazdorska para ma rozwiązać sprawę rozstania polubownie. Oczywiście należy pamiętać, że są to jedynie niepotwierdzone doniesienia.

"US Weekly" poinformował natomiast, że gwiazdorowi "Buntownika z wyboru" i "Zaginionej dziewczyny" ma nie podobać się styl życia Lopez, która w ostatnim czasie jest bardzo zapracowana. Obecnie artystka promuje film sci-fi Netfliksa pod tytułem "Atlas", w którym wystąpiła u boku Simu Liu ("Barbie") i Sterlinga K. Browna ("Amerykańska fikcja").

O czym jest film "Atlas" z Jennifer Lopez?

W filmie "Atlas" wyreżyserowanym przez Brada Peytona ("San Adreas" i "Rampage" z Dwaynem "The Rockiem" Johnsonem) przyszłość ludzkości wisi na włosku. Atlas Shepherd, w którą wciela się Jennifer Lopez ("Ślicznotki" i "Selena"), jest niechętnie nastawiona wobec tworów AI, jednak aby uratować ludzi przed zagładą, musi połączyć siły z robotem-renegatem. Kobietę łączą ze wspomnianą maszyną przykre wspomnienia. Teraz będzie musiała jej zaufać.

Scenariusz do produkcji platformy streamingowej Netflix napisał duet Leo Sardarian ("StartUp") i Aron Eli Coleite ("Daybreak"). U boku J. Lo zobaczymy na ekranie m.in. Marka Stronga ("Kingsman: Tajne służby"), Lanę Marię Parrillę ("Dawna, dawno temu") i Abrahama Popoolę ("Marvels").

