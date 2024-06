Pierwszy incydent podczas wyborów. Pijany mąż zaufania, nie obyło się bez policji

Klaudia Zawistowska

W niedzielę 9 czerwca w Polsce i 20 innych kraja Unii Europejskiej odbywają się wybory do europarlamentu. Do godziny 10 w Polsce przebiegały one bez poważniejszych zakłóceń. Sytuacja się jednak nie utrzymała.