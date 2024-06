M ówią o nim, że jest pewny siebie. Że to fenomen na francuskiej scenie politycznej. Jordan Bardella, od 2022 roku lider Zgromadzenia Narodowego – którym przed nim formalnie kierowała Marine Le Pen i nieformalnie kieruje do dziś – ma właśnie swoje pięć minut. W wyborach do PE ich skrajna prawica zdobyła dwa razy więcej głosów niż partia prezydenta Francji, zmusiła Macrona do rozwiązania parlamentu i chyba wszyscy widzą, że idzie jak burza. Le Pen znają wszyscy. Ale kim jest człowiek, którego widzimy obok niej niemal na każdym zdjęciu? I który ma być kandydatem na premiera Francji?





Ma 28 lat i zmiażdżył Macrona. Oto Jordan Bardella, nowa twarz francuskiej skrajnej prawicy

Katarzyna Zuchowicz

Mówią o nim, że jest pewny siebie. Że to fenomen na francuskiej scenie politycznej. Jordan Bardella, od 2022 roku lider Zgromadzenia Narodowego – którym przed nim formalnie kierowała Marine Le Pen i nieformalnie kieruje do dziś – ma właśnie swoje pięć minut. W wyborach do PE ich skrajna prawica zdobyła dwa razy więcej głosów niż partia prezydenta Francji, zmusiła Macrona do rozwiązania parlamentu i chyba wszyscy widzą, że idzie jak burza. Le Pen znają wszyscy. Ale kim jest człowiek, którego widzimy obok niej niemal na każdym zdjęciu? I który ma być kandydatem na premiera Francji?