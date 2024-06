B ądźmy szczerzy, na listach największej partii opozycyjnej w wyborach do PE znaleźli się tacy kandydaci, w przypadku których zdawało się, że ich główną motywacją do startu jest chęć zdobycia immunitetu – jako sposobu na uniknięcie zarzutów w śledztwach dotyczących "dobrej zmiany". Niestety dla eurouciekinierów, wygląda na to, że w gruzach legł najważniejszy filar ich sprytnego planu.





Złe wieści dla eurouciekinierów. Mandaty mają, ale... immunitety mogą szybko stracić

Jakub Noch

Bądźmy szczerzy, na listach największej partii opozycyjnej w wyborach do PE znaleźli się tacy kandydaci, w przypadku których zdawało się, że ich główną motywacją do startu jest chęć zdobycia immunitetu – jako sposobu na uniknięcie zarzutów w śledztwach dotyczących "dobrej zmiany". Niestety dla eurouciekinierów, wygląda na to, że w gruzach legł najważniejszy filar ich sprytnego planu.