Szykujcie się na nową książkę i film "Igrzyska śmierci". Fani czekali na tę postać

"Igrzyska śmierci" są jednym z najpopularniejszych młodzieżowych uniwersów. Dotąd doczekaliśmy się książek i filmów poświęconych Katniss Everdeen oraz młodości prezydenta Coriolanusa Snowa. Informacja o tym, że spod pióra Suzanne Collins wyjdzie kolejne dzieło, było tylko kwestią czasu. Niebawem przeczytamy o igrzyskach, w których uczestniczył Haymitch Abernathy. Jakby tego było mało, obejrzymy je również na dużym ekranie.

Powstanie książka i film o młodości Haymitcha Abernathy'ego, mentora Katniss Everdeen. Fot. Murray Close / East News

Suzanne Collins stała się autorką bestsellerów za sprawą trylogii o Katniss Everdeen z górniczego Dystryktu 12. Zaczęło się od książki "Igrzyska śmierci" wydanej w 2008 roku, a potem od "W pierścieniu ognia" (2009) i "Kosogłosa" (2010). Amerykańska pisarka stworzyła dystopijny świat, w którym na ruinach dawnych Stanów Zjednoczonych powstało państwo o nazwie Panem. Kraj podzielono na ubogie i gospodarcze dystrykty oraz bogatą stolicę w Kapitolu.

Fabuła kręci się wokół tzw. Igrzysk Głodowych, które są karą dla dwunastu dystryktów po ich nieudanym buncie sprzed kilkudziesięciu lat. Walkę na śmierć i życie poprzedzają dożynki, podczas których z każdego dystryktu losuje się dwóch trybutów w wieku od 12 do 18 roku życia. Wyzyskiwani płacą więc za przeszłość krwią swoich dzieci.

Suzanne Collins wyda kolejny prequel "Igrzysk śmierci". Powstanie też film

Po sukcesie książkowych i ekranowych losów Katniss (wcieliła się w nią zdobywczyni Oscara - Jennifer Lawrence) autorka wypuściła prequel "Igrzysk śmierci" zatytułowany "Ballada ptaków i węży", w którym głównym bohaterem został młody prezydent Panem - Coriolanus Snow. Dzieło (w skrócie) pokazuje narodziny potwora. W adaptacji powieści wystąpili Tom Blythe i Rachel Zegler (jako bardka Lucy Gray Baird).

Fani nie mogli doczekać się kolejnego prequela i oto jest! Spekulacje wielu czytelników potwierdziły się i następne dzieło Collins w całości zostanie poświęcone mentorowi Everdeen, Haymitchowi Abernathy'emu, którego w filmowej trylogii zagrał Woody Harrelson.

Przypomnijmy, że w oryginalnej serii Haymitch Abernathy był alkoholikiem, który chętnie sięgał po butelkę whisky, by zapomnieć o tym, co przydarzyło mu się podczas Głodowych Igrzysk. Jako nastolatek został wylosowany do jubileuszowej edycji wydarzenia, podczas którego podwojono liczbę zawodników.

Chłopak wygrał tylko dlatego, że odkrył, iż arena jest otoczona polem siłowym. Kapitol uznał to za zniesławienie, więc w ramach kary zabił całą rodzinę i ukochaną Haymitcha.

Najnowszy prequel ma nosić tytuł "Sunrise on the Reaping" (po polsku "Wschód słońca podczas dożynek"). Akcja rozgrywa się 40 lat po wydarzeniach z "Ballady ptaków i węży" i 24 lata przed pojawieniem się na arenie Katniss Everdeen. Książka trafi na rynek 18 marca 2025 roku. Premiera filmu odbędzie się zaś 20 listopada 2026 roku.

Na razie wiadomo tylko, kto stanie za kamerą adaptacji "Sunrise on the Reaping". Reżyserem został twórca poprzednich części - Francis Lawrence.

