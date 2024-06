W wyjątkowy sposób oddadzą hołd Mateuszowi Sitkowi. "Jutro w całym kraju"

W całym kraju w środę, w samo południe, zawyją syreny policyjnych radiowozów, a także wozów straży pożarnej. W ten właśnie sposób przedstawiciele służb mundurowych chcą uczcić pamięć Mateusza Sitka – żołnierza, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych na granicy polsko-białoruskiej.

Śmierć Mateusza Sitka. W środę na jego cześć zawyją syreny Fot. Stanislaw Bielski / REPORTER; 1 Warszawska Brygada Pancerna/FB

"Jutro o godz. 12:00 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów, na znak czci dla Mateusza i solidarności wszystkich służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo polskiej granicy" – napisała Polska Policja na swoim oficjalnym koncie w serwisie Facebook.

Inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem internautów. "Wszyscy powinniśmy zjednoczyć się w obliczu tej śmierci i zatrzymać w pracy na minutę ciszy" – napisała jedna z użytkowniczek. Ktoś inny dodał: "Szacunek dla polskiej policji za taki pomysł".

Z niemal identyczny apelem wystąpiła Państwowa Straż Pożarna. Dodatkowo PSP zachęca do uczestnictwa w akcji również strażaków ochotników. Zwracając się do członków OSP, napisano: "Wasza obecność będzie dowodem na to, że pamięć o naszych bohaterach jest wieczna".

Pogrzeb Mateusza Sitka

Środowa data jest nieprzypadkowa. Tego właśnie dnia odbędzie się pogrzeb zaledwie 21-letniego Mateusza Sitka, który zmarł w wyniku obrażeń zadanych nożem przez jednego z migrantów forsujących polsko-białoruską granicę. Żołnierz zostanie pochowany w miejscowości Nowy Lubiel koło Wyszkowa (województwo mazowieckie). Początek ceremonii zaplanowano na godz. 11:00.

Sprawa tragicznej śmierci Mateusza Sitka wzbudza ogromne emocje wśród Polaków, a wszelkie jej aspekty są szeroko opisywane przez media. Jak pisaliśmy w naTemat w niedzielę, 1. Warszawska Brygada Pancerna przekazała w swoich mediach społecznościowych prośbę od najbliższych zabitego o to, by środki masowego przekazu uszanowały prywatność rodziny w tych trudnych chwilach i nie relacjonowały uroczystości pogrzebowej.

Jerzy Zięba apeluje o masową aktywność w dniu pogrzebu Mateusza Sitka

W tym kontekście spore kontrowersje wzbudził znany "znachor" Jerzy Zięba, który zaapelował do swoich fanów o masową aktywność w dniu pochówku młodego żołnierza. Zapowiedział nawet... relację na żywo w trakcie pogrzebu. O sprawie szerzej pisaliśmy tutaj.

Zięba przekazał informacje na temat daty i miejsca pogrzebu i wezwał do gremialnego wysyłania kwiatów do kościoła: "MASOWO, z całego świata, poprzez kwiaciarnie internetowe wysyłać wieńce na powyżej podany adres z napisem, który będzie zawierał słowa: Porucznik Mateusz Sitek".

Następnie Zięba poinformował, że planuje zorganizować relację na żywo w czasie trwania uroczystości. "W środę o godz. 10:50 zrobimy tutaj streama w czasie trwania pogrzebu, żeby godnie pożegnać naszego Bohatera Narodowego Porucznika Mateusza Sitka. Uważam, że Mateusz powinien być oznaczony najwyższym polskim odznaczeniem cywilnym i najwyższym odznaczeniem wojskowym" – podsumował.