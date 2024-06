Damian Diaz wrócił przed kamerę. Były reporter TVP został jednym z prowadzących kanału informacyjnego... Narodowego Banku Polskiego. Swoje miejsce w banku centralnym znalazł jednak już kilka miesięcy temu – po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę.

Damian Diaz znów na antenie. Odnalazł się w telewizji... NBP Fot. TVP (print screen)

Narodowy Bank Polski, na którego czele niezmiennie stoi Adam Glapiński, uruchomił właśnie w serwisie YouTube własny kanał, skromnie nazwany OF TV – nazwa pochodzi od "Obserwatora Finansowego", czyli portalu informacyjnego NBP, przybliżającego użytkownikom wiedzę ekonomiczną. Podobne zadanie postawiono przed telewizją.

– Dostrzegając zapotrzebowanie na jakość publikowanych opracowań, postanowiliśmy wykonać kolejny krok w rozwoju Obserwatora Finansowego. Niezwykle miło jest mi poinformować państwa, że właśnie uruchamiamy telewizję OF TV – tak zareklamował tę inicjatywę Adam Glapiński.

Jak zapowiada NBP, na kanale znajdą się "najwyższej jakości treści – wywiady, analizy i dyskusje – o tematyce dotyczącej bankowości centralnej, ekonomii, finansów i gospodarki".

We wtorek w mediach gruchnęła mała branżowa sensacja. Jednym z prowadzących OF TV jest bowiem Damian Diaz, reporter telewizji publicznej w latach 2016-2023, a więc za rządów Zjednoczonej Prawicy. Aczkolwiek, jeśli cofniemy się do wieści sprzed kilku miesięcy i nałożymy je na odpowiedni kontekst, informacja ta sensacją być przestaje.

Diaz do NBP trafił już w 2023 roku. Miał się zajmować "komunikacją z otoczeniem"

Damian Diaz swoje miejsce w Narodowym Banku Polskim znalazł już kilka miesięcy temu. 13 grudnia 2023 roku, a więc tego dnia, kiedy Andrzej Duda powołał Donalda Tuska na urząd premiera, branżowy Press.pl napisał, że reporter trafił do departamentu komunikacji NBP. To samo źródło transfer ten zapowiadało już w listopadzie, wtedy jednak były to informacje nieoficjalne.

– Pan Damian Diaz, zgodnie z zakresem zadań przypisanych departamentowi komunikacji NBP, zajmuje się kwestiami komunikacji Banku z jego otoczeniem – przekazał w rozmowie z "Presserwisem" Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy NBP.

Diaz "dziennikarzem ekonomicznym roku". Nagrodę odebrał z rąk Glapińskiego

Jak pisaliśmy w naTemat, Diaz swoją przygodę z TVP rozpoczął w 2016 roku, gdzie tworzył reportaże dla głównego wydania "Wiadomości", koncentrując się głównie na gospodarce. Co za tym idzie, był obecny przy najistotniejszych wydarzeniach gospodarczych, w tym kongresach ekonomicznych.

W 2022 roku zdobył tytuł Dziennikarza Ekonomicznego Roku w konkursie im. Władysława Grabskiego, który jest organizowany przez Narodowy Bank Polski. Nagrodę wręczał mu wówczas Adam Glapiński.