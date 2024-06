Choć zyskała popularność jako pogodynka i prezenterka telewizyjna, to w ostatnim czasie Dorota Gardias stawia na muzykę. Nagrała nawet piosenkę na Euro 2024. Próżno jednak szukać pozytywnych reakcji na "Futbolowy bal". "Ta muzyka i rymy – no nie" – komentują internauci.

Dorota Gardias wydała piosenkę na Euro. Fot. YouTube / Dorota Gardias

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 już coraz bliżej. Dorota Gardias na tę okazję przygotowała piosenkę "Futbolowy bal", która miała premierę 10 czerwca. Do kawałka powstał też teledysk.

"Z dedykacją dla reprezentacji Polski w piłce nożnej. (...) Piosenka jest bardzo optymistyczna i śpiewana przez kibiców ma dodać wiatru w skrzydła naszej drużynie. 'Wierny kibic wie, że nie poddacie się' to fragment tekstu, który ma być wsparciem, a nie wywieraniem presji na naszych piłkarzach" – czytamy w opisie.

"Tytuł 'Futbolowy bal' jest nawiązaniem do stref kibica tworzonych w wielu miejscach w kraju. Panuje tam niezwykła atmosfera, jest mnóstwo emocji a w sytuacjach zwycięstwa to istny – właśnie futbolowy bal. Obyśmy na takim w tym roku tańczyli i śpiewali" – stwierdzono na koniec.

Takiego optymizmu brakuje jednak w sekcji komentarzy. "Tego się nie da słuchać. Sory, ale lipa"; "Głos mocny natomiast sama melodia tragedia, nic do niczego nie pasuje, nie porywa do kibicowania"; "Powiedzieć, że to jest słabe to nic nie powiedzieć... Tekst infantylny i miałki, zlepek sloganów związanych z piłką" – to jedne z "delikatniejszych" wiadomości pod klipem.

Kulisy powstania "Futbolowego balu" Gardias

Ostatnio Dorota Gardias ujawniła w wywiadzie, że jej nowy partner jest związany z piłką nożną. Nie chciała jednak zdradzić, o kogo dokładnie chodzi. Opowiedziała natomiast, w jakich okolicznościach powstał "Futbolowy bal".

– To był przypadek. Komponowałam nową piosenkę – udało mi się stworzyć bardzo fajną melodię. Proces tworzenia utworów u mnie wygląda w ten sposób, że siedzę przy pianinie lub z gitarą i układam sobie jakąś melodię – do tego naturalnie układa się linia melodyczna, a dopiero na końcu piszę tekst. Jak sobie nuciłam tę piosenkę, to najpierw byłam bardziej w kosmosie i myślałam, że to będzie bardziej metafizyczna piosenka, jeśli chodzi o tekst, ale później chodziłam i nuciłam – zaśpiewało mi się "ole, ole" i pomyślałam: a może by tak o piłce nożnej? – mówiła dla Plejady Gardias.

– Pobiegłam do mojego chłopaka i mówię: słuchaj, kiedy są najbliższe rozgrywki? Odpowiedział mi, że już zaraz. Sprawdziłam – żaden z artystów nie przygotowywał takiego utworu pod mecze – pomyślałam, że to przestrzeń dla mnie – dodała gwiazda TVN.