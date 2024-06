Gardias ujawniła, że jest w nowym związku. "Mój partner związany jest z piłką nożną"

Dorota Gardias w ostatnim czasie rozwija się muzycznie. Prezenterka nagrała nawet piosenkę na Euro 2024. W jednym z najnowszych wywiadów zdradziła, że w jej życiu prywatnym też wiele się zmieniło. Jest w szczęśliwym związku.

Dorota Gardias o swoim nowym związku. fot. Oleg Marusic/REPORTER

O życiu uczuciowym Doroty Gardias było już głośno kilka razy. Gwiazda TVN, gdy zaczynała swoją przygodę w mediach, tworzyła małżeństwo z pilotem śmigłowców Konradem Skórą. W 2011 roku para wzięła rozwód.

Potem związała się z Piotrem Bukowieckim, z którym ma córkę Hannę. Swego czasu mówiło się też o romantycznej relacji Gardias z pisarzem i byłym raperem, który obecnie znany jest jako Żurnalista. Ostatni medialny związek pogodynka miała z Dariuszem Pachutem, który dziś jest partnerem Dody.

Okazuje się, że 43-latka znów jest szczęśliwie zakochana. W rozmowie z Plejadą nie podała szczegółów, ale za to zdradziła, w jakiej branży działa jej wybranek.

– Nie bardzo chcę o tym mówić, gdyż nie mam takiej potrzeby, żeby też opowiadać o swoim życiu prywatnym, ale też jestem dorosłą osobą – jestem w związku i też nie mam zamiaru tego ukrywać. Nie będę ukrywać przed ludźmi, że mam partnera. Faktycznie, mój partner związany jest z piłką nożną – przyznała.

Gardias właśnie wypuściła piosenkę na Euro 2024

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Dorota Gardias na tę okazję przygotowała piosenkę "Futbolowy bal", która ma premierę właśnie 10 czerwca. Do kawałka powstał też teledysk.

W jakich okolicznościach powstał "Futbolowy bal"?

– To był przypadek. Komponowałam nową piosenkę – udało mi się stworzyć bardzo fajną melodię. Proces tworzenia utworów u mnie wygląda w ten sposób, że siedzę przy pianinie lub z gitarą i układam sobie jakąś melodię – do tego naturalnie układa się linia melodyczna, a dopiero na końcu piszę tekst. Jak sobie nuciłam tę piosenkę, to najpierw byłam bardziej w kosmosie i myślałam, że to będzie bardziej metafizyczna piosenka, jeśli chodzi o tekst, ale później chodziłam i nuciłam – zaśpiewało mi się "ole, ole" i pomyślałam: a może by tak o piłce nożnej? – opowiadała dla Plejady Gardias.

– Pobiegłam do mojego chłopaka i mówię: słuchaj, kiedy są najbliższe rozgrywki? Odpowiedział mi, że już zaraz. Sprawdziłam – żaden z artystów nie przygotowywał takiego utworu pod mecze – pomyślałam, że to przestrzeń dla mnie – dodała gwiazda TVN.