W środę 12 czerwca w godzinach wieczornych wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Doszło do błyskawicznej ewakuacji lotniska w Modlinie. Odcięto drogi dojazdowe do portu.

Lotnisko w Modlinie jest jednym z największych w Polsce Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Czerwiec to początek sezonu urlopowego. Wiele osób swój wyjazd zacznie na lotnisku w Modlinie. Jednak ci, którzy na wymarzone wakacje mieli wylecieć w środowy wieczór, przeżyli niemałe zaskoczenie. Wszystko z powodu ewakuacji terminala i dróg dojazdowych do portu.

Ewakuacja lotniska w Modlinie. Na miejscu służby

Jako jedno z pierwszych o ewakuacji lotniska w Modlinie poinformowało Radio Płońsk. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawił się krótki komunikat dotyczący ewakuacji terminala.

"Ewakuacja terminala i dróg prowadzących do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Na miejsce udają się służby" – poinformowano w lakonicznym komunikacie.

Co było powodem wieczornego zamieszania? Jak się okazuje, mógł to być bagaż pozostawiony bez opieki przez jednego z podróżnych. "Trwa ewakuacja terminala i dróg dojazdowych do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Powodem jest bagaż pozostawiony bez opieki" – przekazał w mediach społecznościowych Wirtualny Nowy Dwór.

W nieoficjalnym, ale zaufanym źródle udało nam się potwierdzić część tych doniesień. O godzinie 21:30 nadal trwała ewakuacja lotniska w Modlinie. Miała ona zostać spowodowana bagażem pozostawionym bez opieki na parkingu przed lotniskiem.

Jak wielu pasażerów mogło być w terminalu? W planie były dwa loty Ryanaira

W środowy wieczór w planach nie było już wielu lotów, dlatego lotnisko nie było zatłoczone. O godzinie 20:40 miał wystartować samolot Ryanaira do Kopenhagi. Ta miała jednak opóźnienie. Z informacji dostępnych na stronie lotniska, a także w systemie flightradar24 wynika, że maszyna ruszyła do Danii o godzinie 21:09. Nie wiadomo, czy jej opóźnienie miało jakikolwiek związek z ewakuacją.

Ostatnim lotem zaplanowanym na środę 12 czerwca jest połączenie do Londynu tego samego przewoźnika. Zgodnie z rozkładem samolot powinien wystartować o godzinie 22:15. Na razie nie ma żadnych informacji o jego ewentualnym opóźnieniu.

Równocześnie w Modlinie pojawiały się samoloty, które przywiozły wczasowiczów do kraju. O 20:33 wylądował samolot z Malty, a następnie o 21:12 na miejscu zatrzymali się podróżni z Wenecji. O 21:39 wylądował samolot Ryanaira, który przyleciał z Londynu. Kolejny samolot do portu ma przylecieć dopiero 26 minut po północy z Malagi.

Mandat za porzucenie bagażu na lotnisku? Mandat nie będzie wysoki

Ewakuacje na polskich lotniskach niestety nie są rzadkością. Często dochodzi do nich z powodu głupich żartów pasażerów o bombach w bagażu. W takich sytuacjach mandat może wynieść maksymalnie 1500 zł. Dotkliwszą karą bywa decyzja kapitana o niewpuszczeniu żartownisia na pokład.

A jak wysoka jest kara za pozostawienie bez opieki bagażu na lotnisku? Okazuje się, że zapominalski pasażer może otrzymać mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Sprawa może zakończyć się również na pouczeniu.