Sprawdź, czy masz tę popularną wędlinę w domu. Auchan apeluje o zwrot do sklepu

redakcja naTemat

S ieć supermarketów Auchan wydała pilny komunikat z informacją o wycofaniu partii polędwicy ze względu na zagrożenie pojawienia się groźnej bakterii. Zaapelowano też do klientów, którzy zakupili ten produkt, aby go nie spożywać, tylko wyrzucić lub zwrócić do sklepu.