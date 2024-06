"Polskie patrioty bronią polskiego nieba i to się nie zmieni" – napisał w mediach społecznościowych wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. To odpowiedź doniesienia płynące zza Oceanu. Jak podały amerykańskie media, Stany Zjednoczone chcą przekazać walczącej Ukrainie baterię rakiet Patriot stacjonującą dziś w Polsce.

Polskie baterie patriot nie dla Ukrainy. Weto MON ws. planów USA Fot. Bartosz KRUPA/East News

Dziennik "New York Times" poinformował, że Joe Biden zatwierdził przekazanie Ukrainie kolejnego systemu przeciwlotniczego Patriot. Uzbrojenie to miałoby być przesunięte z Polski. Chodzi o wyrzutnie rakiet, które są na wyposażeniu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, ochraniające między innymi hub logistyczny w Rzeszowie. Nie wyjaśniono bliżej, kiedy miałaby się odbyć ta operacja, nie podano też, czy chodzi o całą baterię, czy tylko jej elementy.

Do tych doniesień odnieśli się w czwartek (13.06) polscy politycy. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapewnił, że polskie niebo będzie nadal chronione w takim samym zakresie, jak do tej pory.

"Na miejsce baterii amerykańskiej trafi bateria z innej części świata. Polska nie zgodziła się na przekazanie polskiej baterii. Polskie patrioty bronią polskiego nieba i to się nie zmieni" – napisał Tomczyk w serwisie X.

Szef BBN chce rozmawiać w sprawie patriotów z władzami USA

Głos w tej sprawie zabrał także Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Goszcząc na antenie Radia ZET powiedział: – Poprosiłem o spotkanie swojego odpowiednika Jake'a Sullivana, by móc pomówić o tym zagadnieniu, dlatego że te informacje są niepokojące.

Siewiera zaznaczył, że Polska jest krajem, przez który przechodzi większa część pomocy militarnej kierowanej na Ukrainę. Przypomniał też, że nasza przestrzeń powietrzna była w ciągu ostatnich dwóch lat trzykrotnie przekraczana przez pociski manewrujące.

– Kosztowało to życie dwóch obywateli. Jesteśmy krajem, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia nie tylko Ukrainy, ale również całego systemu odstraszania i przygotowania pod ewentualną obronę na flance wschodniej – stwierdził szef BBN.

Rakiety Patriot w Polsce

Stacjonująca w okolicach Rzeszowa bateria Patriot należy do Stanów Zjednoczonych. Kolejne dwa tego typu systemy są wdrażane do polskich sił zbrojnych, pełną gotowość bojową mają osiągnąć do końca tego roku. Natomiast po roku 2026 zacznie się dostawa 6 kolejnych zamówionych baterii.

Strona ukraińska od miesięcy apeluje do zachodnich sprzymierzeńców o dostawy Patriotów, by móc skutecznie chronić się przed rosyjskimi atakami. W kwietniu prezydent Wołodymyr Zełenski przekonywał, że jego kraj potrzebuje minimum siedmiu baterii. Jak dotąd Amerykanie zdecydowali się podarować Ukraińcom jeden system, podobne deklaracje złożyły Niemcy oraz Holandia. Natomiast Polska – ustami premiera Donalda Tuska – zapowiedziała w kwietniu tego roku, że nie mamy możliwości, aby wesprzeć walczącego sąsiada w ten właśnie sposób.