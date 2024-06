OV, SC, BB, HB, czy AI? Gdy kupujesz wyjazd, łatwo o pomyłkę z tymi skrótami

Katarzyna Zuchowicz

A ll inclusive znamy wszyscy, choć nie wszyscy na pewno wiedzą, co dokładnie to oznacza i z czym się wiąże. Tym bardziej że w ofertach hoteli coraz więcej jest też ultra i soft all inclusive, nie mówiąc o innych, mniej znanych opcjach. Ale w terminologii branży turystycznej jest więcej skrótów, w których – planując urlop – można się pogubić. Oto co oznaczają.