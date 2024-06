Bartosiak reaguje po tym, jak odebrano mu doktorat. "Popełniono wiele poważnych błędów"

Mateusz Przyborowski

"Nie jest to decyzja ostateczna. Będę się odwoływał i walczył do końca" – przekazał Jacek Bartosiak w oświadczeniu. To jego reakcja na decyzję Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, która odebrała mu tytuł doktora nauk społecznych. Znany specjalista od geopolityki mówi o "zarzutach anonimowej grupy osób" czy "bezprawnym udostępnianiu szczegółów sprawy" naukowcowi, który jako pierwszy zarzucił mu plagiat w pracy doktorskiej.