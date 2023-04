"Ukraińcy na pewno okłamują Amerykanów". Zaskakująca teza Bartosiaka u Rymanowskiego

– Wszystkie strony kłamią, bo na tym polega wojowanie. Ukraińcy też kłamią, celowo, żeby Rosjanie nie wiedzieli o ich planach. Ale okłamują też Amerykanów – uważa Jacek Bartosiak, prawnik i publicysta zajmujący się geopolityką, a także założyciel think tanku Strategy&Future.

Jacek Bartosiak był w piątek Gościem Radia ZET. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim prawnik i publicysta był pytany między innymi o wojnę w Ukrainie. Jego zdaniem "wszystkie strony kłamią".

Jacek Bartosiak: Ukraińcy na pewno okłamują Amerykanów

– Na tym polega wojowanie. Ukraińcy też kłamią, celowo, żeby Rosjanie nie wiedzieli o ich planach. Ale okłamują też Amerykanów – stwierdził Bartosiak. – Okłamują Amerykanów? – dopytywał Rymanowski.

– Na pewno, ale to jest uzasadnione – tworzą percepcję, żeby USA dawały więcej sprzętu, bo chcą rozstrzygnąć wojnę tu i teraz. A Amerykanie może wcale nie chcą eskalować. Może nie chcą rozstrzygać wojny tak, jak chcą Ukraińcy – rozważał założyciel think tanku Strategy&Future.

– Moim zdaniem Amerykanie tak chcą pokonać wojska rosyjskie, żeby zapanowała stosowna równowaga i powoli gotują tę żabę. To nie musi oznaczać odzyskania Krymu na przykład, to może oznaczać demilitaryzację Krymu albo nie wiadomo, co. Dobrze by było dla Amerykanów, żeby wojska lądowe Rosji były zniszczone po to, żeby nie groziła Amerykanom wojna na dwa fronty w Eurazji, bo się martwią Chinami. (...) Dlatego trzeba cisnąć USA – dodał.

Nie jesteśmy w stanie dogadać się z Rosją

Zdaniem Bartosiaka "z perspektywy naszego bogacenia się i spokoju" dobre jest, aby "Rosja nie miała wpływu na to, jak wyglądają sprawy w Europie". – Nie jesteśmy w stanie dogadać się z Rosją, my Europa środkowo-wschodnia. Niemcy czy Francja mogą dealować jak równy z równym – mówił.

Stwierdził też, że "w interesie Polski jest spowodowanie, żeby Ukraińcy wygrali wojnę własnymi rękami, wysiłkiem i ofiarą". – A najlepiej, żeby Amerykanie się do tego dołożyli, a my będziemy z boku patrzyli, jak Rosja przegrywa i się rozpada – ocenił. Jacek Bartosiak mówił też o Ukrainie w NATO. – Jeśli Ukraińcy dostaną uczestnictwo w NATO, nie będą chcieli od nas sojuszu wojskowego. Jeśli dostaną rozszerzone, twarde gwarancje bezpieczeństwa i parasol nuklearny USA, też nie będą chcieli. Jeśli nie dostaną – będą chcieli mieć od nas sojusz wojskowy – powiedział.