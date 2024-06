– Czekam na uzasadnienie decyzji Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Nie jest to dla mnie przyjemna sprawa – mówi naTemat.pl prof. Bogdan Góralczyk. To on był promotorem pracy doktorskiej Jacka Bartosiaka, któremu w piątek odebrano stopień naukowy. Jeden z najbardziej znanych specjalistów od geopolityki nie wyklucza natomiast skierowania sprawy do sądu administracyjnego.





Promotor Bartosiaka komentuje w naTemat skandal z doktoratem: Nikt się do mnie nie zwrócił

Mateusz Przyborowski

– Czekam na uzasadnienie decyzji Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Nie jest to dla mnie przyjemna sprawa – mówi naTemat.pl prof. Bogdan Góralczyk. To on był promotorem pracy doktorskiej Jacka Bartosiaka, któremu w piątek odebrano stopień naukowy. Jeden z najbardziej znanych specjalistów od geopolityki nie wyklucza natomiast skierowania sprawy do sądu administracyjnego.