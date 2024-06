Nie, to nie tylko kryminały. 10 najlepszych polskich seriali wszech czasów według widzów [RANKING]

Polska telewizja jest naprawdę dobra, zresztą była taka od lat. W naszym serialowym dorobku mamy dziesiątki znakomitych tytułów (chociaż oczywiście niewypały się zdarzały...), ale jakie są uważane za najlepsze? Postanowiliśmy sprawdzić zdanie widzów – na Filmwebie. Oto 10 najlepiej ocenianych polskich seriali w historii. Będzie kilka niespodzianek.

Jakie są najlepsze polskie seriale wszech czasów? Widzowie mają swoje typy Fot. Kadr z "Czasu honoru"

Najlepsze polskie seriale wszech czasów według widzów

W naszym zestawieniu znalazły się polskie seriale, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników Filmwebu, najpopularniejszego serwisu filmowego w Polsce (to oceny z 15 czerwca i mogą się nieznacznie zmienić). Pominęliśmy seriale dokumentalne i animowane, a dla kontekstu dodaliśmy też oceny krytyków.

Oto najlepsze polskie seriale wszech czasów według widzów: dominują oczywiście uwielbiane przez Polaków kryminały, ale są również seriale historyczne i komedie. A na końcu sonda dla naszych czytelników: zgadzacie się z tym wyborem użytkowników Filmwebu?

10. Belfer (2016-2023)

Ocena widzów na Filmwebie: 7,9/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 5,7/10

Pierwszy sezon serialu "Belfer" Łukasza Palkowskiego był fenomenem. Maciej Stuhr wcielił się w nauczyciela, który bada sprawę śmierci 17-letniej uczennicy w małej miejscowości. Były tajemnice, zamknięta społeczność i dociekliwy outsider, a Canal zaliczył duży hit.

Niestety drugi sezon (reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz i Maciej Bochniak) był znacznie słabszy i pełen... absurdów (być może stąd spora różnica między oceną widzów i krytyków na Filmwebie). Na szczęście nie powiedziano wówczas ostatniego słowa. Trzeci sezon, który wyreżyserował Łukasz Grzegorzek, to powrót "Belfra" do korzeni i znowu znakomita rozrywka.

9. Odwróceni (2007)

Ocena widzów na Filmwebie: 7,9/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,7/10

"Odwróceni" dziś są już nieco zapomnianym polskim serialem, ale w 2007 roku byli hitem. Produkcja TVN ze świetnymi rolami Roberta Więckiewicza i Artura Żmijewskiego (w obsadzie są również: Małgorzata Foremniak, Anna Radwan, Krzysztof Globisz i Szymon Bobrowski) to wartka akcja z niespodziewanymi zwrotami, wciągająca fabuła i oryginalne spojrzenie na gangsterów i policjantów. "Odwróceni" doczekali się dwóch kontynuacji: filmu "Świadek koronny" z 2007 r. oraz serialu "Odwróceni. Ojcowie i córki".

8. Stulecie Winnych (2019-2022)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ocena krytyków na Filmwebie : brak

Oto pierwszy tytuł historyczny w naszym rankingu najlepszych polskich seriali. "Stulecie Winnych" na podstawie powieściowej sagi Ałbeny Grabowskiej to największy hit TVP ostatnich kilku lat. Nic dziwnego: Polacy lubią i historię, i rodzinne sagi, a produkcja z m.in. Kingą Preis, Janem Wieczorkowskim i Tomaszem Włosokiem jest i tym, i tym. To dramatyczna historia rodziny Winnych na przestrzeni stu lat, w której tle jest burzliwa historia Polski. Powstały aż cztery sezony. Bardzo wciąga.

7. 1670 (2023-)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,0/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,8/10

Komediowa satyra na polską szlachtę w stylu "The Office" i "Norsemen" mogła być niewypałem, ale "1670" okazało się prawdziwym cudeńkiem i gigantycznym hitem (ogłoszenie drugiego sezonu było formalnością).

Reżyserzy Maciej Buchwald i Kordian Kądziela oraz scenarzysta Jakuba Rużyłła dali nam zabawną polską komedię, czyli zjawisko, które wydawało się być już na wymarciu. I to komedię historyczną – bez zadęcia, ale z wyczuciem, inteligencją i empatią. Plus znakomita obsada z Bartłomiejem Topą na czele.

6. Kruk (2018-2022)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,0/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 8,5/10

"Kruk" to jeden z lepszych i najbardziej klimatycznych polskich seriali ostatnich lat. Trylogia Macieja Pieprzycy o komisarzu Adamie Kruku (świetny Michał Żurawski) dzieje się na onirycznym, mrocznym Podlasiu, a historia jest naszpikowana akcją, emocjami, tajemnicami oraz pełnokrwistymi bohaterami i niespodziewanymi zwrotami fabularnymi.

Łącznie powstały trzy sezony: "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "Kruk. Czorny woron nie śpi" i "Kruk. Jak tu ciemno". Każdy jest znakomity i... bardzo ponury.

5. Glina (2003-2008)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,7/10

"Glina" z fantastycznym Jerzym Radziwiłowiczem to już klasyk gatunku. Nic dziwnego, skoro odpowiadał za niego sam Władysław Pasikowski, twórca kultowych "Psów". Mocna, trzymająca w napięciu i pełna akcji produkcja ze świetną obsadą (Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Robert Gonera, Urszula Grabowska) niestety doczekała się tylko dwóch sezonów, czego fani "Gliny" żałują do dziś. Chciałoby się jeszcze!

4. Czas honoru (2008-2014)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,0/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,5/10

"Czas honoru" to jeden z największych hitów polskiej telewizji ostatnich lat. Wojenna produkcja TVP zrobiła ze swoich młodych aktorów i aktorek gwiazdy (Jan Wieczorkowski, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, Jakub Wesołowski, Piotr Adamczyk, Magdalena Różczka, Karolina Gorczyca, Agnieszka Więdłocha, Olga Bołądź) i doczekała się aż sześciu sezonów, w tym siódmego zatytułowanego "Czas honoru – Powstanie" (gorszego od oryginału).

Były wielkie emocje, burzliwe uczucia i ludzkie dramaty, a to wszystko w czasach nazistowskiej okupacji w Polsce podczas II wojny światowej. W latach emisji (2008-2014) wydawało się, że "Czas honoru" oglądał naprawdę każdy, a takich polskich tytułów wcale za dużo nie ma. To czysta nostalgia, ale i kawał dobrego telewizyjnego widowiska.

3. Wataha (2014-2020)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,5/10

"Wataha" HBO nie jest typowym serialem kryminalnym: to połączenie kryminału, thrillera i sensacji. Napięcie wzrasta z każdym odcinkiem i nie siada nawet na chwilę, bohaterowie są złożeni i niejednowymiarowi, fabuła obfituje w niespodziewane zwroty akcji, a Bieszczady zapierają dech w piersiach i pokazują swoją mroczną stronę.

Każdy z trzech sezonów tego serialu o polskich strażnikach granicznych jest świetny, a Leszek Lichota jest po prostu fantastyczny. Jak widać, doceniają to również widzowie. Gdybyśmy mieliby pochwalić się tylko jednym serialem znad Wisły za granicą, to "Wataha" byłaby naprawdę doskonałym wyborem.

2. Alternatywy 4 (1983-1986)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,2/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 8,2/10

Na drugim miejscu rankingu najlepszych polskich seriali wszech widzów znalazł się absolutnie kultowy tytuł: "Alternatywy 4" samego Stanisława Barei ("Miś", "Poszukiwany, poszukiwana"). To komediowa opowieść o mieszkańcach warszawskiego bloku przy tytułowej ulicy, którym gospodarz Stanisław Anioł (wspaniały Roman Wilhelmi) próbuje utrudnić życie. Jak to u Barei: jest zabawnie, satyrycznie, a polskie przywary są celnie wypunktowane. I to jedynie w 9 odcinkach!

1. PitBull (2005-2008)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,2/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 8,0/10

Oto serialowy numer jeden według widzów. "Pitbull" to serial Patryka Vegi z czasów, kiedy... robił jeszcze dobre rzeczy. Serial z gwiazdorską obsadą (Andrzej Grabowski, Marcin Dorociński, Weronika Rosati, Andrzej Grabowski, Paweł Królikowski, Rafał Mohr, Krzysztof Stroiński, Roma Gąsiorowska) to połączenie kryminału i sensacji, które jest kontynuacją filmowego "Pitbulla" z 2005 roku. Produkcja TVP szybko stała się podobnym fenomenem. Niech nazwisko Vegi was nie odstrasza: naprawdę warto, bo to kawał znakomitej telewizji.

Czytaj także: https://natemat.pl/558842,najlepsze-polskie-filmy-wszech-czasow-wedlug-widzow-ranking