PiS sypał groszem, muzeum nie ma. Gdzie są pieniądze na fundację Ogórek?

Fundacja Polish Lost Art Foundation założona przez Magdalenę Ogórek – jak ustaliła WP – utrzymywała się głównie dzięki darowiznom. Za rządów PiS fundacja miała też dostawać pieniądze z państwowych spółek. Obiekt nadal nie powstał, ale mediom udało się poznać sprawozdanie finansowe działalności fundacji.

Fundacja Magdaleny Ogórek. Ujawniono sprawozdanie finansowe. Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Magdalena Ogórek w ostatnich latach zajmowała się nie tylko występowaniem przed kamerami TVP. Była gwiazda telewizji publicznej jest także autorką książek historycznych takich jak "Lista Wächtera – generał SS, który ograbił Kraków", czy "Kat kłania się i zabija".

Ogórek buduje muzeum na Dolnym Śląsku

W 2017 roku Ogórek założyła również fundację Polish Lost Art Foundation. PLAF zajmuje się pozyskiwaniem informacji o utraconych dobrach kultury i działaniami na rzecz sprowadzenia ich z powrotem do kraju.

Była prezenterka telewizyjna chce także prowadzić muzeum poświęcone utraconym dziełom sztuki. Na budowę obiektu Magdalena Ogórek wybrała działkę w Sulisławicach. Muzeum zaczęto budować we wrześniu 2021 roku, ale nie udało się go dokończyć, jak planowano, do końca 2023 roku.

Obecnie na stronie fundacji w zakładce "misja fundacji" jest ogólna informacja, że placówka otworzy się w tym roku. Nie jest znana jednak dokładna data.

Portal Wirtualna Polska dotarł jednak właśnie do sprawozdań od 2017 do 2022 roku. "Co ciekawe, w dokumentach za lata 2017, 2018, 2019, 2020 fundacja miała zero złotych przychodów. Dopiero w 2021 r. w sprawozdaniu finansowym pojawiają się cztery umowy darowizny z dnia 25 stycznia, 5 sierpnia, 12 lipca i 13 września. A także akt notarialny z 12 marca 2021 r. dotyczący zakupu nieruchomości pod budowę muzeum" – czytamy w artykule Sylwestra Ruszkiewicza.

Sprawozdania finansowe fundacji Magdaleny Ogórek

W dalszej części tekstu autor pisze też o przychodach fundacji, czyli o kwocie 340 tys. zł z darowizn. "Fundacja wydała wtedy 265,8 tys. zł, a dodatkowo poniosła koszty administracyjne 3,2 tys. zł. Na wynagrodzenia w całym 2021 r. wydano niewielką kwotę – 926 zł brutto. Ogórek wpisała w sprawozdaniu, że na zakup nieruchomości pod budowę muzeum wydała wtedy 140,5 tys. zł" – przekazano w tekście serwisu.

Dziennikarz WP podkreśla też, że "działalność fundacji "rozkwitła" najbardziej w 2022 roku". W sprawozdaniu, jak podano na stronie WP, przekazano, iż Polish Lost Art Fundation zawarła sześć umów darowizn: 5 maja, 22 czerwca, 3 sierpnia, 11 sierpnia, 2 września, 21 listopada.

"Przychody z darowizn wyniosły już 760 tys. zł. Wartość nieruchomości, czyli muzeum z działką, oszacowano na 834,1 tys. zł. Fundacja w 2022 r. wydała 13,9 tys. zł na wynagrodzenia i poniosła 39,2 tys. zł kosztów realizacji celów statutowych" – napisał Ruszkiewicz.

W 2022 roku portal OKO.press ujawnił z kolei, że fundacja Ogórek działała dzięki dotacjom z państwowych instytucji, w tym Fundacji Lotosu. Szczegóły opisaliśmy w tym tekście.