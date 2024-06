Nie żyje Paul Spencer. Producent muzyczny znany jako Dario G. miał 53 lata. Zasłynął między innymi z utworu pt. "Sunchyme" i piłkarskiego przeboju "Carnaval de Paris". Informację o jego śmierci przekazała najbliższa rodzina.

Nie żyje Paul Spencer. Fot. Instagram / dariogofficial

W czerwcu ubiegłego roku u Paula Spencera zdiagnozowano nowotwór odbytnicy w zaawansowanym stadium. Producent muzyczny w social mediach relacjonował proces leczenia. W czasie walki o zdrowie wydał nawet kolejny kawałek "Savor the Miracle of Life".

Niestety, minął rok i stało się najgorsze. Słynny Dario G zmarł. "Do końca był dobrej myśli, ale to była bitwa, której nie mógł już stoczyć. Pozostawił po sobie wspaniałą spuściznę muzyczną i wiele szczęśliwych wspomnień dla wielu osób. Wszystkim, którzy go kochali, będzie go niestety brakować" – przekazała rodzina na jego instagramowym profilu.

W swoim ostatnim wpisie, opublikowanym trzy tygodnie przed śmiercią, Spencera nie opuszczało pozytywne nastawienie. "Wiem, że wszyscy okazaliście mi ogromne wsparcie, miłość i siłę (...). Czuję, że mam już energię, aby w pełni pokonać tę chorobę" – napisał.

Dario G wylansował hit lat 90. i piłkarski przebój

Paul Spencer był jednym z współtwórców Dario G. Na początku była to grupa producentów muzycznych, którzy poznali się na studiach w Manchesterze. Jej nazwa została zainspirowana trenerem Crewe Alexander – Dario Gradim. Razem ze Spencerem działali Scott Rossser i Stephen Spencer.

Wylansowali dwa przeboje. Pierwszy "Suchyme" powstał w 1997 roku i szybko podbił radiostacje. Jako debiutancki singiel projektu Dario G zdobył naprawdę imponujący rozgłos. Na liście najpopularniejszych utworów Wielkiej Brytanii przegrał jedynie z piosenką Eltona Johna "Candle In The Wind".

Kolejny hit to "Carnaval De Paris". Za datę jego powstania uznaje się 1998 rok. Kawałek został stworzony z myślą o mistrzostwach świata w piłce nożnej we Francji. Jednak do dziś jest przebojem stadionów na całym świecie.

Potem z pierwotnego trio Dario G został sam Paul Spencer. Stworzył m.in. piosenkę "We Got You" Shirley Bassey. Miał też na swoim koncie pracę z Clean Bandit i Jess Glynne.