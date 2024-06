Historia o olbrzymce triumfuje w Konkursie "Wyobraź Sobie". Wśród laureatów producent "1670"

15 czerwca odbyła się finałowa gala trzeciej edycji Konkursu "Wyobraź Sobie". Za najlepszy pomysł filmowy uznano "Olbrzymkę" Zuzanny Plisz, niezwykłą historię o tytułowej olbrzymiej kobiecie w PRL-u. Wręczono również Nagrodę Specjalną im. Piotra Woźniaka-Staraka dla Producenta Roku 2023 i po raz pierwszy Polska Gildia Producentów przyznała statuetki aż dwóm osobom: Janowi Kwiecińskiemu za serialowy hit "1670" oraz Marcinowi Wierzchosławskiemu za film "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland. Prezentujemy pełną listę zwycięzców.

Galę finałową Konkursu "Wyobraź Sobie" poprowadzili Grażyna Torbicka i Tomasz Kot Fot. Konkurs „Wyobraź Sobie"

Konkurs "Wyobraź Sobie", nad którym patronat honorowy ma Fundacja Rodziny Staraków, został zapoczątkowany przez przyjaciół Piotra Woźniaka-Staraka. Zarażeni przez niego pasją do kina, postanowili przekazywać ją dalej oraz pobudzić polski rynek filmowy poprzez połączenie autorów i producentów.

Inicjatywa skierowana jest do scenarzystów, filmowców, pisarzy, dziennikarzy, studentów oraz ambitnych amatorów, którzy chcą zaprezentować swoje pomysły na film, tzw. treatmenty. W Konkursie nieograniczona wyobraźnia spotyka się z pełną swobodą twórczą, a unikalne wizje mają szansę na ekranizację i osiągnięcie światowego rozgłosu.

W tym roku Konkurs "Wyobraź Sobie" odbył się po raz trzeci i cieszył się rekordowym zainteresowaniem – łącznie zgłoszono aż 763 prace. Spośród nich Kapituła Konkursu, która obradowała w składzie Ewa Puszczyńska, Grażyna Torbicka, Edward Miszczak, Allan Starski i Tomasz Kot, wyłoniła 12 najlepszych treatmentów.

Następnie przekazano je Jury tegorocznej edycji w składzie: Agnieszka Kruk (scenarzystka, script coach, edukatorka), Anna Kępińska (producentka kreatywna), Anna Tatarska (dziennikarka filmowa i kulturalna), Paweł Maślona (reżyser, autor "Kosa") i Xawery Żuławski (reżyser, scenarzysta, autor "Wojny polsko-ruskiej").

Jurorzy zapoznali się z oryginalnymi pomysłami autorów na film i podczas tajnego głosowania wybrali troje zwycięzców. Kto triumfował podczas trzeciej edycji Konkursu "Wyobraź Sobie"?

"Olbrzymka" Zuzanny Plisz z pierwszym miejscem w Konkursie "Wyobraź Sobie"

Zwycięzców ogłoszono 15 czerwca na uroczystej gali w Starym Browarze należącym do Zespołu Pałacowego w Oborach w Konstancinie-Jeziorna, a poprowadziło ją dwoje członków Kapituły Konkursu: legendarna dziennikarka i prezenterka Grażyna Torbicka oraz gwiazdor polskiego kina Tomasz Kot.

Tegorocznym najlepszym pomysłem na film okazał się projekt "Olbrzymka" autorstwa Zuzanny Plisz, absolwentki szkoły filmowej im. K. Kieślowskiego i laureatki takich międzynarodowych festiwali, jak m.in. Cameraimage, Raindance Film Festival czy Leeds International Film Festival.

"Olbrzymka" to opowieść o ogromnej kobiecie, która w czasach głębokiego PRL-u zostaje wyłowiona z zamarzniętego stawu. Lekarz, któremu odebrano prawo wykonywania zawodu za kontrowersyjne eksperymenty, ma szansę zrehabilitowania się poprzez przystosowanie tytułowej olbrzymki do służenia władzom. Plisz, oprócz głównej nagrody, otrzymała także stypendium Fundacji Rodziny Staraków.

– Pomysły na filmy w realistycznym świecie z nierealistycznym elementem to coś, czym zajmuję się na co dzień. Dla moich prac olbrzymka zupełnie nie jest nietypowa – mówiła po gali laureatka, w której głowie ten oryginalny pomysł zrodził się pięć lat temu. – Zupełnie nie pamiętam dlaczego. Prawdopodobnie zobaczyłam jakiś obraz z olbrzymką, uznałam, że to dobry punkt wyjścia i poruszyło to moją wyobraźnię – dodała Zuzanna Plisz.

Drugie miejsce w Konkursie Wyobraź Sobie" zajęli Miłosz Sakowski i Marcin Kubawski z rodzinną historią "Jaki ojciec taki syn (i jeden reinkarnowany dziadek)", który opowiada o nagłym zamęcie w perfekcyjnym życiu głównego bohatera, Pawła. Wprowadza go mężczyzna twierdzący, że jest... reinkarnacją jego ojca.

Z kolei trzecie miejsce zdobył duet Marcin Osiadacz i Marek Hucz z treatmentem "Zaraz go zabiją!". Opowiada on o zdesperowanym narodzie, który planuje zamordować premiera. Pech chce, że tego dnia dyżur ma akurat jego sobowtór. Osiadacz i Hucz, podobnie jak Plisz, otrzymali również stypendium Fundacji Rodziny Staraków.

Podczas gali przyznano również Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którą otrzymał Mirosław Olędzki za "Bilet". Treatment opowiada o życiu i doświadczeniach kobiety, która jest asystentką podróży niepełnosprawnego intelektualnie nastolatka. Jazda transportem miejskim staje się dla niej walką o szacunek, lekcją życia, terapią oraz odkryciem mocy miłości.

Dodatkowo StoryLab.pro, jeden z partnerów Konkursu "Wyobraź Sobie", nagrodził projekt Pawła Hercoga zatytułowany "Amnezja, śmierć i rewolwerowiec", który wpisuje się w gatunek kina familijnego i opowiada o pełnej przygód podróży mężczyzny i nieuleczalnie chorego chłopca. Obaj chcą poznać autora nieukończonego rękopisu o rewolwerowcu.

Producenci "1670" i "Zielonej granicy" z Nagrodą Specjalną im. Piotra Woźniaka-Staraka

Po raz trzeci podczas gali konkursowej Polska Gildia Producentów przyznała Nagrodę Specjalną im. Piotra Woźniaka-Staraka dla Producenta Roku 2023. To pierwsza edycja, w której przyznano dwie nagrody: dla filmu i serialu.

Wyróżnienia trafiły do dwóch producentów: Marcina Wierzchosławskiego (za głośny film "Zielona granica" Agnieszki Holland) oraz Jana Kwiecińskiego (za przebojowy serial Netfliksa "1670"). Kwieciński otrzymał także nagrodę dodatkową od firmy MAKonline Ubezpieczenia, partnera Konkursu.

– Idąc z duchem czasu, zdecydowaliśmy się w Polskiej Gildii Producentów zmienić formułę konkursu i od tego roku przyznawać dwie nagrody: w kategorii film i serial. Przed producentami filmów i seriali stoją odmienne wyzwania, co chcieliśmy podkreślić, przyznając dwie nagrody Producenta Roku 2023. A co najważniejsze, w obydwu kategoriach producenci są znakomici – mówiła Natalia Grzegorzek, Prezeska Polskiej Gildii Producentów.

Jak podkreśliła Grzegorzek, Marcin Wierzchosławski został nagrodzony za "wyjątkowej jakości warsztat producencki, jak również umiejętność stworzenia nietypowej struktury finansowania i połączenia ze sobą interesów wielu międzynarodowych partnerów i harmonijnego kooperowania z nimi".

Z kolei Jana Kwiecińskiego wyróżniono, m.in. "za trudny development ryzykownego projektu oraz postawienie na młodych twórców, którzy wnoszą świeżość i humor do polskiej kultury serialowej".

– To dla mnie ogromne wyróżnienie, że te nagrody zostały rozdzielone – mówił Kwieciński, producent "1670", po gali finałowej. – Produkowanie seriali długo nie było doceniane w Polsce, podobnie jak same seriale dla reżyserów i twórców. Były dwa obozy: twórcy serialowi i twórcy filmowi. Cieszę się, że doceniono jednych i drugich – dodał.

Zwycięzcy trzeciej edycji Konkursu "Wyobraź Sobie" otrzymali nie tylko nagrody pieniężne

Wartość nagród w trzeciej edycji Konkursu "Wyobraź Sobie" wyniosła 200 tysięcy złotych, ale oprócz tego autorzy 12 najlepszych prac otrzymali niezwykłą możliwość zaistnienia w świecie filmowym, nawiązania relacji z wybitnymi ludźmi z branży i czerpania od nich doświadczeń.

Uroczysta gala poprzedzona została bowiem zorganizowanymi dla nich dwudniowymi, kameralnymi warsztatami i spotkaniami mentoringowymi. Finaliści spotkali się, m.in. z twórcami serialu "1670", scenarzystami-debiutantami oraz z doświadczonymi producentkami filmowymi.

Oto pełna lista laureatów:

I MIEJSCE ORAZ NAGRODA SPECJALNA FUNDACJI RODZINY STARAKÓW: Zuzanna Plisz, "Olbrzymka"

II MIEJSCE: Miłosz Sakowski & Marcin Kubawski, "Jaki ojciec taki syn (i jeden reinkarnowany dziadek)"

III MIEJSCE ORAZ NAGRODA SPECJALNA FUNDACJI RODZINY STARAKÓW: Marcin Osiadacz i Marek Hucz, "Zaraz go zabiją!"

WYRÓŻNIENIE STORYLAB.PRO: Paweł Hercog, "Amnezja, śmierć i rewolwerowiec"

NAGRODA POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ: Mirosław Olędzki, "Bilet"

NAGRODA IM. PIOTRA WOŹNIAKA-STARAKA DLA PRODUCENTA ROKU 2023: Jan Kwieciński, "1670" oraz Marcin Wierzchosławski, "Zielona granica"

