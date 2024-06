We wtorek (18 czerwca) media obiegła informacja o aresztowaniu Justina Timberlake'a. CNN podaje, że po spędzeniu nocy w areszcie piosenkarzowi postawiono zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wyznaczono już termin rozprawy. Wypada ona akurat w dzień, w którym ma zaplanowany koncert w Polsce. Oto co jeszcze wiadomo w sprawie.

"Timberlake w areszcie"

Pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących zatrzymania popularnego wokalisty. Stacja CNN dowiedziała się, że stało się to we wtorek po północy w Sag Harbor, czyli w miejscowości oddalonej o ponad sto kilometrów od Nowego Jorku, lubianej przez znanych i zamożnych nowojorczyków.

"Timberlake miał się zatrzymać w tamtejszym hotelu American" – czytamy. Kiedy z niego wyszedł, wsiadł w samochód i podczas podróży miał nie zastosować się do znaku stopu oraz zjechać na nie swój pas ruchu – powiedział CNN jego prawnik Ed Burke.

Choć ostatecznie wypuszczono go bez kaucji, to usłyszał zarzut Driving While Intoxicated – prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (pod wpływem alkoholu bądź innych substancji – przyp. red.). CNN twierdzi, że rozprawę ws. gwiazdora wyznaczono na 26 lipca br.

Koncerty Justina Timberlake'a w Polsce. Nie ma informacji o możliwym odwołaniu show

Jak informowaliśmy w naTemat kilka miesięcy temu, Justin Timberlake w ramach trasy The Forget Tomorrow World Tour ma odwiedzić również Polskę. 26 i 27 lipca to daty, w których piosenkarz zapowiedział swoje show na TAURON Arena Kraków.

Po problemach z prawem Timberlake'a wiele osób zaczęło się zastanawiać, co dalej z jego koncertami. Jak do tej pory przedstawiciele artysty nie opublikowali oficjalnego oświadczenia.

Pojawiły się jednak głosy, że gwiazdor nie musi stawiać się osobiście na rozprawie, może połączyć się online. Na ten moment nie ma też informacja o odwołaniu wizyty w Polsce.