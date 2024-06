Justin Timberlake został aresztowany. Gwiazdor pop poważnie złamał prawo

Piosenkarz Justin Timberlake, według doniesień mediów w USA, został aresztowany we wtorek rano i oskarżony o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu na nowojorskim Long Island.

Justin Timberlake został aresztowany. Poważne zarzuty dla gwiazdy popu. Fot. Evan Agostini/Invision/East News

Jak wynika z oświadczenia biura prokuratora okręgowego hrabstwa Suffolk, które cytuje agencja AP, Justin Timberlake miał zostać postawiony w stan oskarżenia w Sag Harbor we wschodnim Long Island. W tle są zarzuty za prowadzenia auta pod wpływem alkoholu.

Justin Timberlake został aresztowany

Przedstawiciele piosenkarza nie odpowiedzieli na razie na prośbę o komentarz ws. tego incydentu ze strony The Associated Press.

Sag Harbor to nadmorska miejscowość w Hamptons na Long Island. Znajduje się koło 160 kilometrów od Nowego Jorku. Latem jest to popularne miejsce dla zamożnych gości i różnych gwiazd z tamtej okolicy.

Z kolei serwis "TMZ" podał, że Timberlake bawił się wcześniej w hotelu American, a następnie odjechał i uderzył w znak stopu. Wówczas został zatrzymany przez służby, a te postanowiły sprawdzić jego stan trzeźwości. Timberlake miał odmówić poddaniu się badaniu alkomatem. Wtedy też miał zostać przewieziony na posterunek i formalnie zatrzymany.

Jakiś czas temu o tym piosenkarzu zrobiło się znów głośno za sprawą książki Britney Spears. Jesienią 2023 roku na polskim rynku wydawniczym nakładem wydawnictwa W.A.B. ukazała się bowiem autobiografia Britney Spears "Kobieta, którą jestem". Były w niej liczne fragmenty dotyczące również Timberlake'a. Zgodnie ze słowami Spears artysta miał nakłonić ją do aborcji.

Timberlake był w związku m.in. z Britney Spears

"Bardzo kochałam Justina. Zawsze liczyłam na to, że pewnego dnia założymy rodzinę, ale Justin zdecydowanie nie był zadowolony z ciąży. Powiedział, że nie byliśmy gotowi na dziecko w naszym życiu, że byliśmy zbyt młodzi" – ujawniła piosenkarka.

Britney dodała, że gdyby miała być to wyłącznie jej decyzja, to "nigdy by tego nie zrobiła". "Jednak Justin był pewny tego, że nie chce zostać ojcem" – podsumowała i określiła to wydarzenie jako "jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jej życiu". Justin podobno, gdy jego partnerka wróciła zapłakana z kliniki, miał grać jej piosenki na gitarze, gdyż myślał, że to ją "uspokoi".

W tym kontekście jej piosenka i teledysk "Everytime" nabierają zupełnie innego znaczenia. Wszyscy myśleli, że zwraca się w niej do byłego chłopaka, gdy tymczasem mogła śpiewać o swoim nienarodzonym dziecku.

W swojej autobiografii Britney odniosła się także do wypuszczonej wcześniej przez Timberlake'a piosenki. "(...) wypuścił teledysk do piosenki 'Cry Me a River', w którym podobna do mnie dziewczyna zdradza go, podczas gdy on ze smutną miną wałęsa się w deszczu" – wspominała Spears.

"W mediach opisywano mnie jako d***kę, która złamała serce złotemu chłopcu Ameryki. Prawda jest taka, że ja leżałam na łóżku w Luizjanie, a on radośnie biegał po Hollywood. Może dodam tylko, że zarówno na swoim wybuchowym albumie, jak i w trakcie jego promocji Justin ani razu nie wspomniał, ile razy on zdradził mnie" – kontynuowała.

Czytaj także: https://natemat.pl/522769,timbaland-obrazil-britney-spears-chcial-obronic-justina-timberlake-a