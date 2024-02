Justin Timberlake zrobił polskim fanom niesamowity prezent. W lipcu w Krakowie wystąpi nie raz, ale aż... dwa razy! Przedsprzedaż biletów już ruszyła.

Będą dwa koncerty Justina Timberlake'a w Krakowie Fot. Ian West/Press Association/East News

Koncert Justina Timberlake'a w Krakowie w ramach trasy The Forget Tomorrow World Tour odbędzie się już 26 lipca 2024 roku. W czwartek amerykański artysta ogłosił jednak swój dodatkowy drugi występ. Oznacza to, że zaśpiewa i zatańczy na TAURON Arena Kraków 26 i 27 lipca. Skąd taka decyzja? Z powodu ogromnego zainteresowania.

Sprzedaż ogólna biletów na oba koncerty rozpocznie się w piątek, 1 marca 2024 r. na JustinTimberlake.com i LiveNation.pl o godz. 10:00. W środę ruszyła przedsprzedaż Citi Handlowy, a w czwartek – przedsprzedaż Ticketmaster.

Rusza trasa koncertowa Justina Timberlake'a. W Krakowie wystąpi dwa razy

Najnowsza trasa koncertowa Justina Timberlake'a obejmuje obecnie 73 występy w Ameryce Północnej i Europie, od kwietnia do grudnia bieżącego roku.

Początkowo Justin Timberlake ogłosił amerykańską część tournée. Ta rozpocznie się 29 kwietnia w Vancouver w Kanadzie, a potem przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, w których piosenkarz i aktor wystąpi m.in. w Seattle, Las Vegas, Phoenix, Austin, Atlancie, Miami, Chicago, Nowym Jorku i Bostonie.

Ostatni przystanek przed europejską odnogą artysta zaplanował na 9 lipca w Lexington w Kentucky, a do Kanady (Toronto, Montreal) i USA (m.in. Waszyngton, Detroit, Memphis, Houston, Dallas, Nashville) powróci w październiku. W międzyczasie Timberlake odwiedzi Europę, a po występach w Krakowie wystąpi w: Niemczech (Berlin, Monachium, Kolonia, Hamburg), Belgii (Antwerpia), Wielkiej Brytanii (Birmingham, Manchester, Londyn), Holandii (Amsterdam), Danii (Kopenhaga), Szwecji (Sztokholm) i Francji (Lyon).

"The Forget Tomorrow World Tour" będzie promować szósty album Justina Timbrlake'a "Everything I Thought It Was" (premiera krążka już 6 marca). To jego pierwszy krążek od sześciu lat. Promują go single "Selfish" oraz "Drown".

Podczas swojej trasy koncertowej Timberlake zaprezentuje nie tylko utwory z nowej płyty, ale również z całej swojej kariery. Nie zabraknie więc hitów, jak "SexyBack", "My Love" czy "Mirrors".

Przypomnijmy, że Timberlake, wokalista, tekściarz, producent i aktor, w swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony solowych albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także 70 milionów płyt jako główny wokalista *NSYNC.

Justin zdobył dziesięć nagród GRAMMY w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za swoje albumy solowe: debiutancki album solowy "Justified" (2002), "FutureSex/LoveSounds" (2006), "The 20/20 Experience" (2013, a kontynuacja "The 20/20 Experience – 2 of 2" była nominowana do tej nagrody) i "Man of the Woods" (2018), a także za swój kawałek z Jayem-Z "Holy Grail".

Timberlake"ma na koncie ponad 23 miliardy odtworzeń na platformach streamingowych i cztery nagrody Emmy za pamiętne występy w programie satyrycznym "Saturday Night Live". Na dużym ekranie użyczył swojego głosu w animowanych hitach DreamWorks: "Trollach" (2016), "Trollach 2" (2020) i "Trollach 3" z 2023 roku. Jego przebój "Can’t Stop the Feeling!" z tego pierwszego filmu był nominowany do Oscara w 2017 roku w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.