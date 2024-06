Aktywiści z organizacji Just Stop Oil zniszczyli Stonehenge, "dekorując" słynny kamienny krąg pomarańczową farbą. To kolejny wybryk tej grupy. Wcześniej na celowniku znalazły się między między "Słoneczniki" Van Gogha oraz "Krzyk" Muncha.

Aktywiści Just Stop Oil spryskali Stonehenge pomarańczową farbą Fot. HANDOUT/AFP/East News

Stonehenge uznawany jest za jeden z najcenniejszych zabytków nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w skali całego globu. Kamienny krąg bywa zaliczany w poczet "cudów świata", jest zabytkiem UNESCO. Budowla pochodzi z epoki neolitu, ma około 5 tysięcy lat. Znajduje się w pobliżu miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire, w południowej Anglii.

Teraz miejsce to, będące od lat obiektem "pielgrzymek" turystów i miłośników historii, stało się też celem eko-terrorystów. Działacze Just Stop Oil nie tylko zdewastowali słynny zabytek, ale też pochwalili się swoim "wyczynem" w sieci. Na swoim koncie w serwisie X zamieścili film dokumentujący całe zajście.

Nagranie pokazuje dwie osoby podbiegające do megalitów i rozpylające pomarańczową farbę za pomocą butli ciśnieniowych. Niemal natychmiast w kadrze pojawiają się kolejne postaci, które odciągają jednego z działaczy, a następnie zabierają mu "narzędzie zbrodni". Drugi w tym czasie kontynuuje swoje dzieło. Dopiero po chwili zostaje usadzony na ziemi.

Aktywiści twierdzą, że w ten właśnie sposób walczą z kryzysem klimatycznym, chcąc wymusić działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W krótkim tekście, do którego został dołączony wspomniany wyżej film, napisali: "Dwie osoby podjęły aktywność dzień przed przesileniem letnim, żądając od przyszłego rządu podpisania prawnie wiążącego traktatu mającego na celu stopniowe wycofywanie paliw kopalnych do 2030 r."

Brytyjskie media podały już nazwiska sprawców. Są nimi studentka Niamh Lynch oraz niejaki Rajan Naidu z Birmingham. Lynch wyjaśniła, że grupa wybrała Stonehenge ze względu na to, że w tym właśnie miejscu celebruje się letnie przesilenie, będące świętem przyrody. Przyrody, która jest w coraz gorszym stanie... Zapewniła, że farba zostanie zmyta podczas pierwszego deszczu.

O co chodzi Just Stop Oil. Wcześniej były "Słoneczniki" van Gogha i "Krzyk" Muncha

Grupa Just Stop Oil powstała w 2022 roku w Wielkiej Brytanii. Głównym celem jej działania jest skłonienie brytyjskiego rządu do zaprzestania wydawania nowych licencji na wydobycie i produkcję paliw kopalnych.

Za sprawą radykalnych i – delikatnie mówiąc – kontrowersyjnych działań aktywiści błyskawicznie zyskali rozgłos na całym świecie. Uderzają między innymi w świat sztuki. Jedną z pierwszych ich akcji było zakłócenie uroczystości wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej.

W październiku 2022 roku działaczki Just Stop Oil oblały słynne "Słoneczniki" van Gogha zupą pomidorową. Do zdarzenia doszło w londyńskiej Galerii Narodowej znajdującej się przy Trafalgar Squar. Jednak z kobiet biorących udział w zajściu wykrzykiwała: "Co jest więcej warte? Sztuka czy życie? Warta jest więcej niż jedzenie? Warta więcej niż sprawiedliwość?"

Miesiąc później 3 aktywistki związane z Just Stop Oil usiłowały przykleić się do innego sztandarowego dzieła światowego malarstwa, jakim jest "Krzyk" Edvarda Muncha. Obraz wisi w Muzeum Narodowym w Oslo. Celem stał się nie przypadkiem, Norwegia jest bowiem jednym z największych producentów ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie.