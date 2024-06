Jedziesz teraz do Chorwacji? Lokalne władze wydały ważne ostrzeżenie

Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Jednak latem trzeba liczyć się tam z tym, że mogą być upały. Nie inaczej jest tam w tym tygodniu. Władze wydały nawet specjalne ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów.

Chorwacja. Władze ostrzegają mieszkańców przed niebezpiecznym zjawiskiem. Fot. Zvonimir Barisin/PIXSELL/Press Association/East News

Władze Chorwacji wezwały obywateli i turystów do unikania wychodzenia na zewnątrz z powodu wysokich temperatur. Ich kulminacja przypadnie na ten piątek, ale już w czwartek było nawet 38 stopni na plusie m.in. w Splicie.

Na Bałkanach szaleją upały. Niebezpiecznie jest m.in. w Chorwacji

Podobnie sytuacja wygląda również w Serbii i reszcie Bałkanów. "Wiatry z Afryki Północnej zepchnęły gorący i suchy front nad Bałkany, przez co w Serbii temperatury osiągają w tym tygodniu nawet 40 stopni Celsjusza" – podała lokalna Al-Dżazira. Reporterzy dowiedzieli się, że ostatniej nocy lekarze w Belgradzie interweniowali ponad 100 razy, głównie z powodu problemów zdrowotnych osób z chorobami serca.

O tym, czemu upały są tak niebezpieczne, opowiadał naszej redakcji w zeszłym roku specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej dr Michał Sutkowski.

– Nie zdajemy sobie sprawy, przynajmniej nie wszyscy, jak potężnym zagrożeniem są dla nas wysokie temperatury. Gdyby było inaczej, nie oglądalibyśmy na ulicach – szczególnie dużych miast, choć nie tylko – obrazków takich jak mdlejący ludzie – tłumaczył.

Upały są niebezpieczne. Lekarz ostrzega

I dalej podkreślił: – Brakuje zdrowego rozsądku, ale trzeba go włączyć. Od godziny 11:00 do 18:00 osoby starsze nie powinny wychodzić w takie upały na słońce. Zresztą zagrożenie nie dotyczy to tylko osób starszych, dotyczy również dzieci bawiących się na zewnątrz bez nakrycia głowy.

Przypomniał też, że dotyczy wszystkich, którzy wychodzą z domu bez okularów przeciwsłonecznych, bez wcześniejszego posmarowania się kremem z filtrem, dotyczy to tych osób, które się nie nawadniają. – Naprawdę bardzo rzadko widzę emeryta, emerytkę z butelką wody – zawyrokował.

Dopytany, do czego może doprowadzić do takie nieprzestrzeganie zasad, odparł: – W ten sposób można doprowadzić choćby do problemów miejscowych, czyli dotyczących skóry i oczu. Jednak te najgroźniejsze konsekwencje, to skurcze cieplne, wyczerpanie cieplne prowadzące do omdlenia oraz udar cieplny, słoneczny, zwany wrzeniem słonecznym.

