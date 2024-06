Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Ten trend nie zmienia się od kilku lat, ale w każdym sezonie inaczej wyglądają koszty związane z takim wyjazdem. Sprawdziliśmy, ile potrzeba pieniędzy, żeby w tym roku spędzić tydzień w Chorwacji.

Tyle wydasz teraz na tydzień w Chorwacji. Sprawdziliśmy ceny all inclusive Fot. Mariusz Grzelak/REPORTER, Adam Burakowski/East News

Popularność Chorwacji w okresie wakacyjnym nikogo już nie dziwi. Polacy wybierają się na Bałkany najczęściej własnymi samochodami, ale od pewnego czasu kuszące stały się też połączenia lotnicze.

W zależności od naszych planów, ceny wyjazdu do Chorwacji na tydzień będą się znacząco różnić. Oczywiście, wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. To może być wyjazd na własną rękę albo klasyczne all inclusive. Warto wcześniej prześledzić dostępne oferty, bo ceny przy rezerwacjach na ostatnią chwilę mogą niemiło zaskoczyć.

Wakacje 2024. Ile pieniędzy potrzeba na tydzień w Chorwacji?

Weźmy najpierw wariant, kiedy dwie osoby decydują się na samodzielny wyjazd bez biura podróży. Jadą własnym autem np. do Dubrownika, opłacają sześć noclegów w prywatnym domu i samodzielnie przygotowują posiłki. To taka minimalna, ale dla wielu osób wygodna opcja organizowania wypadów do Chorwacji.

Jeśli uwzględnimy już wszystkie koszty podróży i doliczymy nawet kilkaset złotych na dodatkowe atrakcje na miejscu, cena takiego wyjazdu będzie wahać się w granicach 5 tys. zł. Jak to policzyliśmy? Sprawdziliśmy aktualne ceny benzyny (dieslem zawsze będzie taniej, ale trzeba liczyć, że podróż będzie kosztować ok. 1,5 tys. w dwie strony).

Do tego dochodzą ceny winiet i zakwaterowanie – tu rzecz jasna nie w luksusowym hotelu, tylko we wspomnianym wyżej wynajętym domu. Na Airbnb da się coś znaleźć w Dubrowniku za nieco ponad 2 tys. zł za tydzień, ale to jedna z nielicznych ofert. Granicę 2,5 tys. zł trzeba uznać za standard (oferty na połowę lipca).

Dorzuciliśmy też około 400 zł na wyjścia do restauracji czy wejściówki do różnych miejsc. Ważna uwaga, jeśli posiłki będziemy zamawiać głównie w restauracjach, to zawsze dodatkowe koszty. Podczas planowania takiego wypadu trzeba uwzględnić zmieniające się ceny w sezonie turystycznym.

All inclusive w Chorwacji na tydzień. Ile to kosztuje w wakacje?

Sprawdziliśmy też, ile potrzeba pieniędzy na tygodniowe all inclusive w Chorwacji. Jako przykładowe terminy wybraliśmy 7 dni w połowie lipca i sierpnia. Zaznaczyliśmy też wariant z lokalizacjami blisko morza. Pokażemy tu kilka przykładowych ofert z konkretnymi cenami za osobę.

W jednym z czołowych biur podróży trafiamy na wyróżnioną ofertę. Za nieco ponad 5400 zł da się spędzić tydzień w Trogirze (21-29 lipca). Cena zawiera już lot do Chorwacji z Katowic. Podobnie wygląda oferta wypoczynku w Tučepi (16-24 lipca). Tu także przewidziana jest podróż samolotem z Katowic. Obie opcje dotyczą hoteli 3-gwiazdkowych.

***

Jak dobrze znasz herby i godła państw europejskich? [QUIZ]

Jeśli przeskoczymy na hotelowe "cztery gwiazdki", mamy opcję wyjazdu do miejscowości Baška Voda (16-24 lipca). Wylot z Katowic, cena nieznacznie przekracza 6200 zł. Podobne oferty na połowę sierpnia wyglądają niemal identycznie – średnio są o 200 zł tańsze. Żeby realnie zaoszczędzić, już w czerwcu trzeba rezerwować wycieczki na bardziej odległe terminy.

W innym biurze podróży ceny za 7 dni all inclusive w Chorwacji to wydatek rzędu 5-6 tys. zł. Istria w terminie 15-21 lipca, wylot z Okęcia, dwa posiłki w cenie. Koszt? Dokładnie 4919 zł za osobę. Co ciekawe, niemal identyczna propozycja w tym samym biurze w połowie sierpnia wyjdzie nawet kilkaset złotych taniej.

Niektórzy turyści wolą dojechać na własną rękę. W takiej sytuacji tygodniowy pobyt all inclusive na wyspie Pag (15-22 lipca) może kosztować niecałe 4 tys. zł. Brzmi kusząco, ale jednak trzeba uwzględnić tu jeszcze koszty transportu.

Jeśli komuś nie zależy tak bardzo na lipcowych czy sierpniowych terminach, dobrym pomysłem jeszcze w czerwcu będzie rezerwacja wyjazdu na wrzesień. Ofert all inclusive nie brakuje, choćby w Dalmacji, gdzie za 7 dni w 3-gwiazdkowym hotelu zapłacimy 4600 zł. To propozycja z zapewnionym przelotem z Warszawy.

Czytaj także: https://natemat.pl/558563,wakacje-all-inclusive-czy-warto-taki-widzi-to-nasz-czytelnik-list