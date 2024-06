Chociaż mecz z Austrią zaczął się dla Polaków fatalnie od straconej bramki, Biało-Czerwoni szybko zabrali się za odrabianie strat. Gola na 1:1 strzelił w 30. minucie Krzysztof Piątek. Zachował się przy tym jak prawdziwy lis pola karnego!

Krzysztof Piątek strzelił gola na 1:1 w meczu z Austrią Fot. Xiao Yijiu/Xinhua News/East News

A jak wyglądała dokładnie bramka na 1:1? Tak naprawdę wszystko zaczęło się od dośrodkowania Piotra Zielińskiego z prawej strony. Precyzyjną wrzutkę najpierw zgrał Jakub Kiwior, po chwili uderzać próbował Jan Bednarek. Do odbitej piłki najszybciej dobiegł Krzysztof Piątek, który wyczekał do końca odpowiedni moment i trafił do siatki.

Co istotne, mało kto typował Piątka jako kandydata do wyjściowego składu na ten mecz. Przede wszystkim mówiło się o możliwym powrocie Roberta Lewandowskiego do pierwszej jedenastki, ale jeszcze przed meczem Michał Probierz w wywiadzie powiedział krótko, że nasz kapitan od początku na pewno nie pojawi się na boisku.

Spekulowano, że "Lewy" miałby zagrać z przodu z Adamem Buksą. W sytuacji, kiedy napastnik FC Barcelony usiadł na ławce, selekcjoner postawił właśnie na Piątka, co wywołało zaskoczenie wielu osób – również ekspertów TVP Sport, którzy przed spotkaniem z Austrią na gorąco oceniali decyzje szkoleniowca dotyczące składu.

Dodajmy, że 21 czerwca w linii defensywy pojawił się Paweł Dawidowicz – to powrót po kontuzji, na który czekał trener Probierz i polscy kibice. W porównaniu do meczu z Holandią selekcjoner dokonał w sumie czterech zmian. Z Austrią zabrakło w pierwszym składzie Sebastiana Szymańskiego, Tarasa Romanczuka, Bartosza Salamona i Kacpra Urbańskiego.

