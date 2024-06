Niefrasobliwy turysta czy ofiara morza? W Ustce trwają poszukiwania po tajemniczym zaginięciu

Na usteckiej plaży odnaleziono porzucone ubrania oraz walizkę. Znalezisko postawiło na nogi wszystkie służby. Poszukiwania od strony wody już zakończono, teraz właściciela lub właścicielki bagażu szuka policja. W grę wchodzi wiele scenariuszy, w tym najbardziej tragiczne.

– Od godziny 10 trwały poszukiwania. My, jako służba SAR, szukaliśmy od strony lądu. Dodatkowo poszukiwania były prowadzone też od strony wody. Ostatecznie nikogo nie odnaleziono – przekazał w rozmowie z TVN24.pl Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa.

Akcja jest pokłosiem odnalezienia na plaży w Ustce walizki oraz kompletu ubrań. W walizce znaleziono również dokumenty. Policja wie więc, kogo szuka, problem polega na tym, że nie wiadomo, co się z tą osobą stało. A scenariuszy jest wiele.

Jest szansa, że właściciel lub właścicielka walizki i ubrań po prostu o nich zapomniała. Być może z powodu choroby, być może dobrej zabawy. To wariant optymistyczny.

Właściciel lub właścicielka walizki mógł/mogła też paść ofiarą jakiegoś przestępstwa.

Niestety najczęstszy w takich przypadkach scenariusz jest taki, że osoba, która dopiero co przyjechała nad morze, skierowała swoje pierwsze kroki na plażę i postanowiła się wykąpać. Mieszkańcy Ustki pamiętają wiele historii o osobach, które pierwszy raz weszły do morza i już z niego nie wyszły.

– Takie przypadki zdarzają się niestety często. Tata opowiadał mi o jednym szczególnie zapadającym w pamięci przypadku. Po mężczyźnie, który po raz pierwszy raz w życiu przyjechał nad morze, zostały tylko ubrania. One znaczyły szlak, którym biegł, by się wykąpać. Buty, spodnie, koszula, torba. Wbiegł do morza z rozpędu, pełen radości. Jego ciało odnaleziono dwa dni później – mówi nam jeden z mieszkańców Ustki.

Kąpiel w morzu wymaga rozsądku i ostrożności

Zdaniem ratowników, od niewiedzy na temat prądów wstecznych, które są podstawową przyczyną utonięć nad morzem, gorsza jest tylko przemądrzałość plażowiczów. Prąd wsteczny nie jest żadnym nowym zjawiskiem. W przyrodzie występuje od zawsze. Najprościej można zobrazować go na przykładzie rzeki, która płynie w środku morza/oceanu, ale jej nurt kieruje się w stronę przeciwną do brzegu.

Wszystko to jest dość zdradliwe, bo miejsce, w którym występują prądy, zwykle jest bardziej "spokojne". To największy problem, bo w takich miejscach do wody najchętniej wchodzą rodzice z dziećmi i osoby, które chcą odpocząć, np. pływając na materacu. Nim się zorientują, są już kilka kilometrów od plaży.

Gdzie nad Bałtykiem występuje prąd wsteczny i jak z niego wyjść?

Nad Bałtykiem prądy wsteczne występują niemal wszędzie, ale są dwa miejsca, w których ukształtowanie dna szczególnie im sprzyja. Jak tłumaczył niedawno w rozmowie z naTemat.pl Jarosław Radtke, prezes pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to ciąg od Rozewia do Władysławowa i od rejonu Jantaru i Stegny aż pod Krynicę Morską. Oba odcinki liczą około 10 km.

– Warunkuje je ukształtowanie dna. W jednym z miejsc, w rejonie Władysławowa jest uskok na dwa metry, a dalej na cztery, gdzie fala się podnosi. To się wczasowiczom bardzo podoba i chcą tam dopłynąć, ale z konsekwencji nie zdają sobie sprawy – opisuje ratownik.

W miejscach tych występują dwa typy prądów – denny i powierzchniowy. – Denny podcina nogi do tego stopnia, że jest w stanie przewrócić pod wodę zdrowego, dorosłego mężczyznę. W przypadku prądów powierzchniowych siła nie wystarczy. Potrzeba jeszcze techniki, która pozwala z niego wypłynąć. Trzeba dać się wciągnąć w morze i na skosy próbować się wydostać. Żeby jednak dać sobie radę, trzeba bardzo dobrze umieć pływać, bo fala zalewa głowę z każdym uderzeniem – wyjaśnia Jarosław Radtke.

Wiele zależy także od wiatru. Nad Bałtykiem często wieje bowiem z północnego wschodu lub północnego zachodu. – Wczasowicze wchodzą poskakać przez falę, ale nie zauważają, że każdy skok przenosi ich o kilka metrów w bok. Po chwili wpadają w miejsce, w którym występuje prąd – wyjaśnia ratownik. Wtedy można liczyć wyłącznie na to, że ktoś udzieli im pomocy. Ale ta może nie nadejść.