Taylor Swift dała koncert (pierwszy z trzech zaplanowanych) w Londynie. Okazuje się, że świetnie bawili się na nim książę William i dwójka jego najstarszych dzieci. W sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie z artystką. Próżno szukać na nim Kate.

Książę William z dziećmi na koncercie Taylor Swift. Fot. Rex Features/East News // Fot. Instagram / princeandprincessofwales

Trasa koncertowa Taylor Swift trwa w najlepsze. To światowe tournée gwiazdy zapisze się w historii jako jedno z najpopularniejszych. "Swift śpiewa bowiem piosenki (aż 44!) ze wszystkich swoich dziesięciu albumów, jej koncerty trwają trzy godziny, a piosenkarka zaskakuje stylizacjami i aranżacjami. Nic dziwnego, że występy Taylor Swift są wychwalane zarówno przez widzów, jak i krytyków" – pisała niedawno w naTemat Ola Gersz.

Gwiazda na początku sierpnia zawita także do Polski. Teraz przebywa w Londynie, gdzie odbywa się jej trzydniowy, koncertowy maraton na słynnym stadionie Wembley. Wśród niemal 90 tys. widowni znalazł się także... książę William z dziećmi.

Najpierw zauważono, że przyszły król Wielkiej Brytanii świetnie bawi się w rytm "Shake It Off" (nagrano go z ukrycia). A potem sam monarcha pochwalił się obecnością na koncercie w mediach społecznościowych.

"Dziękujemy Taylor Swift za wspaniały wieczór" – napisał pod zdjęciem, do którego zapozowali oprócz księcia Williama także księżniczka Charlotte, książę George i sama artystka.

Na kolejnych fotografiach towarzyszył im również partner piosenkarki, Travis Kelce.

Natomiast nigdzie nie było widać księżnej Kate i najmłodszego potomka rodziny królewskiej, czyli 6-letniego księcia Louisa.

Przypomnijmy, że 21 czerwca swojego 42. urodziny obchodził książę Wiliam. Przy tej okazji na profilu Pałacu Kensington na Instagramie opublikowano uroczy kadr.

Rozczulający portret rodzinny zrobiła księżna Kate. Fotografia powstała w zeszłym miesiącu podczas wycieczki do Norfolk. "Wszystkiego najlepszego, tatku, wszyscy bardzo cię kochamy!" – czytamy w opisie.