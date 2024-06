Księżna Kate pojawiła się publicznie pierwszy raz od pół roku. Ludzie piszą jedno

Ola Gersz

T rooping the Colour to oficjalne urodziny brytyjskiego monarchy lub monarchini. I chociaż bohaterem tego święta jest król Karol III, to w tym roku oczy całego świata zwrócone są na księżną Kate. Żona księcia Williama pojawiła się na oficjalnym wydarzeniu po raz pierwszy od grudnia. Dzień wcześniej Kate, u której zdiagnozowano nowotwór, opublikowała oświadczenie o swojej chemioterapii.